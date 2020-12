Finalmente y después de unas 20 horas de debate, los diputados dieron media sanción al proyecto de interrupción legal del embarazo. Tal como se había adelantado, cuatro legisladores votaron en contra y sólo uno de manera afirmativa. Cáceres estuvo ausente por estar de licencia tras ser denunciado por violencia de género.

Qué argumentó cada uno de los sanjuaninos:

Walberto Allende

“El proyecto presentado no refleja la madurez necesaria, muy por el contrario. No se han tenido en cuenta los argumentos de rechazos. La nuestra parece una democracia que se empeña en ser cada vez más debilitada. La gran mayoría del pueblo argentino no ve en una ley abortista las soluciones que espera para la salud pública y menos aún con esta ley que estemos solucionando el problema de muertes maternas. Más del 95% de muertes maternas no se debe a abortos sino a desnutrición de la mujer, enfermedades no tratadas, suicidios, agresiones recibidas, problemas relacionados con la pobreza, falta de higiene en su hogar, etc. ¿No habría que empezar por ahí?”

“Yo rechazo este proyecto tal cual como hice con el anterior y lo hago porque este proyecto desconoce la ciencia y el derecho".

José Luis Gioja

"De lo que se trata es de cuidar la vida, todas las vidas, tal como el papa Francisco nos está insistiendo en sus escritos y discurso".

"Quienes defienden esta ley suelen invocar con frecuencia el derecho a elegir y nadie en su sano juicio puede ir en contra de esto, pero ese derecho a elegir no justifica decidir sobre la vida de los demás, por eso por convicción, por educación, por mi formación, por ser de izquierda y ser peronista es que insisto en defender las dos vidas y todas las vidas", agregó

Graciela Caselles

"Entiendo que la vida empieza desde el momento de la concepción, el ser humano es tal desde ese momento. Desde la concepción es la misma persona que uno ve nacer, que le cambia los pañales, que lo lleva a la escuela o a andar en bicicleta. Lo digo siempre desde el respeto, pero es un proyecto de ley que me parece que va en contra de lo que nosotras mismas somos. El ser mujer, el ganar derechos, el conquistar espacios no nos lleva a irnos dentro de lo que somos como mujeres y una de nuestras características principales es poder proteger, es ser madres, es cuidar, abrazar y en esta sociedad más justa que buscamos, debemos cuidar principalmente a los más débiles, a los más indefensos"

Marcelo Orrego

"Resulta lamentable que en medio de una pandemia, donde los profesionales de la salud se unen para salvar vidas, que el Poder Ejecutivo haya enviado este proyecto al Congreso como prioridad. Preocupa porque divide aún más a los argentinos. Hoy no estamos tratando sólo los derechos de la mujer, lo que estamos tratando el derecho a las dos vidas, a la de la madre y a la del niño por nacer", explicó.

"Estoy acá para defender las dos vidas, no para eliminar una de ellas. Siento que este proyecto no siembra esperanzas sino que facilita la muerte. El aborto es un tema serio y doloroso. Y va a ser antes y después en nuestra cultura. Lo siento en el corazón, estoy en contra de esta ley".

Francisco Guevara

"Soy parte de una generación, si se me permite decirlo, diezmada en materia de educación sexual. Una generación donde hablar de sexo en la escuela, hablar de sexo en la casa y más en el Interior, y mucho menos hablar del aborto, que es una mala palabra en las familias del interior", empezó diciendo el joven que llegó a la banca en reemplazo de Daniela Castro.

"Se escondieron manuales, se escondieron preservativos, se escondieron talleres y en realidad se escondió tierra bajo la alfombra. Los jóvenes tuvimos que aprender de sexualidad con el compañero o compañera de la escuela, con el amigo del barrio, aprender en la calle y hoy la calle nos está devolviendo los números y las altas tasas de embarazo adolescente no deseado, por ejemplo", agregó.

"Como joven no puedo permitirme seguir criminalizando a mi generación y las que vienen, y entendiendo que San Juan somos todos, que Argentina somos todos, y adelanto mi voto positivo a favor de ampliar derechos", culminó.