Faltaban minutos para las 7,30. La fatal secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad. La niña fue asaltada en momentos en que llegaba a la Escuela Almafuerte, en la localidad bonaerense de Villa Diamante, partido de Lanús.

En el video se observa que Morena cae al asfalto cuando es abordada por dos motochorros, tras lo cual el que viajaba como acompañante se bajó para agarrar algunas de sus pertenencias y luego volvió a abordar el vehículo para escapar.

Un automovilista que fue testigo de la secuencia intentó encerrar a los delincuentes, que también fueron corridos por un barrendero, pero estos lograron escapar a toda velocidad, según quedó registrado por la cámara.

"Veo que una nena está colgada de una moto, luchando con la mochila. Tiro el auto encima, no para pegarle porque estaba la nena. Se suben arriba de la vereda y me apuntan con un revólver. No llegué a ver si tenían patente. Después volví y había otro señor que la ayudaba. No la vi desvanecida, la vi mareada. No vi si se cayó al piso. Cuando se cae, yo ya había pasado. Todos los días están robando acá", aseguró uno de los hombres que quiso ayudar a Morena, quien se identificó como Damián.

También se vio que, luego de la huida de los delincuentes, un hombre se acercó a asistir a la víctima, pero la niña quedó sentada en el asfalto sin poder reincorporarse.

Fuentes policiales indicaron que, en la caída, la chica se golpeó en la cabeza y que ello pudo tener relación con el cuadro que presentaba cuando llegó la ambulancia.

Morena se descompensó mientras esperaba la asistencia y, cuando llegó la ambulancia, el médico realizó maniobras de reanimación y la trasladaron en estado crítico al Hospital Evita (Lanús), donde falleció producto de un paro cardiorrespiratorio, según informó la policía.

La nena llegó 8,30 al hospital y falleció a la 9,20 por un paro cardiorrespiratorio producto de las heridas que sufrió. El director médico del hospital bonaerense, Javier Maroni, detalló que la niña tenía "un trauma craneoencefálico grave, algo que deberá ser confirmado por la autopsia".

Según fuentes citadas por medios nacionales, los delincuentes arriba de la moto le pegaron en la cabeza y en la panza a Morena, le robaron el celular y se fugaron a toda velocidad. La víctima fue arrastrada un par de metros por los ladrones.

Por la tarde, la autopsia realizada al cuerpo de Morena Domínguez reveló que la niña falleció como consecuencia de un "fuerte golpe abdominal" que le provocó lesiones en el riñón y en el hígado, generando una hemorragia interna. Fuentes judiciales confirmaron que el resultado preliminar de la autopsia fue incorporado al expediente que tiene a su cargo la fiscal Silvia Bussano, quien caratuló la causa como "homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento".

Según las fuentes, se comprobó que los sospechosos de matar a Morena se encontraban juntos consumiendo estupefacientes, y que a las 7,10 de la mañana los dos mayores salieron a robar con la moto.

Los papás de los compañeros contaron que Morena llevaba el celular a la escuela para avisarle a su abuela que llegaba bien.

Decenas de vecinos del barrio donde ocurrió el hecho arrojaban piedras contra el frente a la comisaría 5 de Lanús, mientras allegados a Morena preparaban manifestaciones.

> Amante del trap

Morena era reconocida como una chica “amable”, a la que, como a todos los adolescentes, le encantaba usar el celular. También el trap. Le gustaba mucho educación física. Tenía ganas de hacer taekwondo y kickboxing con un amigo del colegio. Tenía un hermano de 15 años, una hermana de 7 y uno que es apenas un bebé.