El doctor en microbiología molecular y coordinador del Laboratorio de genómica Microbiana de Perú, Pablo Tsukayama, reportó la identificación de un nuevo linaje (variante) de SARS-CoV-2, ya presente en la Argentina, al que llamaron C.37 y que según "la información preliminar que se tiene" no tendría "mayor transmisibilidad, ni mayor virulencia, ni mayor mortalidad".



Según informó el Proyecto País, esta variante conocida como andina se encontró en el 33,3 por ciento de los casos en la ciudad de Buenos Aires y en el 57 por ciento de los del conurbano en la semana epidemiológica (SE) 15, del 11 al 17 de abril.



El anuncio fue publicado en el sitio virological.org, donde virólogos de todo el mundo discuten sus resultados preliminares y, según se aclaró, no es un "preprint", no fue revisado por pares y se requieren aún más datos para verificar estas observaciones.



"Lo único que sabemos es que empieza a aparecer el mismo momento en que empieza a levantar la segunda ola en el Perú. Esto es una correlación", mencionó Tsukayama en su cuenta de Twitter.



"Es información preliminar, pero como parte del proyecto de vigilancia genómica que tenemos desde el año pasado, todos los meses podemos procesar una muestra de aproximadamente 100 genomas de Lima y del Perú", explicó.



El investigador sostiuvo que "lo que estamos viendo es que en diciembre, más o menos, empieza a aparecer una nueva variante que no habíamos visto antes en ninguna parte, que no es ni la británica, ni la de Brasil, ni la de Sudáfrica, sino que deriva de algo que ya viene circulando por aquí".



Tsukayama afirmó que "en alguna etapa del tiempo, en diciembre, se somete a una serie de mutaciones que parecen darle algún tipo de ventaja que hace que aumente su prevalencia rápidamente en la ciudad de Lima".



Según el análisis mencionado por este doctor en microbiología, entre las muestras presentadas entre enero y marzo, esta nueva variante, que desde la semana pasada se le ha asignado un nombre (C.37), "correspondería casi al 40% de muestras que hemos procesado en Lima".



El científico afirmó que "tenemos evidencia de que está creciendo en Lima, entonces también en todo el Perú. También tenemos evidencia de que se encuentra en Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y varios otros países de la región".



"Todos estos datos son preliminares, pero tenemos una variante que se ha originado o en Perú o en Chile, pero que ya estaría exportándose a otras partes del mundo y que sería más transmisible", observó.



Y reiteró que "la evidencia es muy preliminar. No podemos hablar de mayor transmisibilidad, ni mayor virulencia, ni mayor mortalidad. Lo único que sabemos es que empieza a aparecer el mismo momento en que empieza a levantar la segunda ola en el Perú", concluyó Tsukayama.