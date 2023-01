Fernando Burlando, el abogado de la familia de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en la puerta del boliche "Le Brique" de Villa Gesell en enero de 2020, aseguró hoy que, en base a los testigos que declararon en la causa, se determinó que los agresores llevaron a cabo un "plan" para golpear a la víctima al notar que no había presencia policial en la zona.



"Ellos se informan que se está corriendo la policía del lugar y ahí le dan vida al ataque a Fernando. Durante la audiencia de hoy hablamos del dolo, si había intención o no. Y queda más que claro que hubo un plan para asesinar a Fernando", expresó este mediodía Burlando en la puerta de los Tribunales de Dolores.



A su vez, el abogado indicó que durante la séptima jornada de debate se analizaron los mensajes que se enviaron entre sí los imputados, los cuales confirmaron que "Fernando falleció antes de las 5 de la mañana".



"Vamos a tratar de ser puntillosos para determinar su horario de fallecimiento. A partir del día de la fecha que transitarán personas que hicieron pericias que determinarán que seis personas castigaron brutalmente a Fernando. Dos de ellos hacían de cerco humano. Todo con nombre y apellido porque se ha hecho un trabajo muy prolijo con acercamiento de imágenes que permiten verle las caras a los implicados", adelantó.



En ese sentido, Burlando aseguró que Báez Sosa fue abordado "por tres flancos".



"Lo atacaron por la espalda, por el frente y en el piso. A medida que en el debate se va avanzando, surgen estas cosas", explicó el letrado, que destacó que los rugbiers "tenían un modus operandi donde ellos eran los demoledores".



"Le pegaban a otros jóvenes que veían en inferioridad de condiciones. Siempre de a muchos, en contra de unos pocos. Esto se venía anunciando: ocurrió en Villa Gesell pero pudo haber pasado en otro lugar. La víctima pudo haber sido cualquier miembro de nuestra familia", manifestó.



En cuanto a los imputados, el abogado querellante resaltó que "prestan mucha atención" durante las audiencias cada vez que se muestran materiales audiovisuales de prueba.



"Esta bueno que puedan ver todo el material. Ellos han tratado de borrar pruebas y obstaculizar la investigación. Poniéndose saliva o chupándose las manos para ocultar rastros de sangre", exclamó.



Por último, Burlando dijo que espera "ansiosamente" la declaración Juan Pedro Guarino, amigo de los rugbiers que fue absuelto durante la instrucción de la causa y anticipó que su testimonio tendrá lugar "el 18 de enero".



"Él no puede mentir, va a venir como testigo. Tenemos una batería de preguntas pensadas. Además, el 18 van a concurrir familiares de algunos acusados. Va a ser un momento interesante", concluyó.