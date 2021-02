La investigación por la muerte de Diego Maradona continúa entregando dolorosos detalles que exponen al círculo que rodeaba al ídolo del fútbol argentino. En las últimas horas se filtraron nuevos chats de Leopoldo Luque y un médico que vivía en la casa donde murió El Diez. Una de las frases más fuertes habla sobre un importante consumo de marihuana y alcohol.

“Charly había arreglado para entrar una mujer a la noche; para sacarse de encima a Diego le dio cerveza y porro. Lo quebró en mil pedazos”. Estas conversaciones confirman que parte del entorno era tóxico y no ayudaba en la recuperación del exfutbolista, que el 3 de noviembre había sido operado por un hematoma subdural en la cabeza. Debido a su pasado turbulento, el consumo de drogas y alcohol era perjudicial para su salud.

Pero, ¿quién es Charly? ¿De dónde salió y cómo entró en el círculo Maradona?

El vínculo es un tanto lejano y viene del lado de Rocío Oliva. La expareja contó en una entrevista que es el novio de una prima segunda de su papá. Se conocieron hace muchos años en un asado: “Él me pidió que lo llame a Diego para que venga a jugar a las cartas, así es como empezó todo. Después venía todos los días y luego lo acompañaba a Gimnasia. Después me separé de él, pero Charly siguió viéndolo”. Su nombre real es Carlos Ibáñez.

“Le era funcional a Diego. Yo no tengo nada que ver con Charly ni con nadie de la gente que está con él, no pongo las manos en el fuego por nadie”, explicó Oliva. El periodista Jorge Rial, en el programa Intrusos, contó a mediados de 2020 que esta persona era muy cercana a Maradona y que estaba “agarrado a él como un koala”; además reveló que tenía antecedentes penales por robo.

La presencia de Charly en la casa de Maradona era habitual. Un íntimo amigo de Diego, Mariano Israelit, habló con TN días después de la trágica muerte y contó que esta persona le daba cervezas poco antes de que Dalma y Gianinna llegaran a visitarlo. “Muchas veces venía y le abrían una. Después, al rato, le traían otra sin que le preguntaran. Él se las tomaba y al rato ya empezaba a balbucear”.

A Israelit explicó, según su punto de vista, por qué sus hijas muchas veces no podían llegar a él. “Nunca supe qué había atrás de todo esto. Lo mismo pasaba con los celulares. Yo llamaba, decían ‘hola, hola’ y como ya me conocían la voz, me bloqueaban. Lo mismo le pasó a Dalma y Gianinna. No entiendo. ¿Para esconder qué?”. Después se supo que era Charly el que le manejaba el teléfono.

En uno de los últimos audios que trascendieron, el médico -cuyo nombre no se conoce- le aseguró a Luque que le había pedido a los guardias de seguridad que cuando vieran que Diego pedía ‘faso’ “le prendieran una habano”. “No aguanto más la situación de que Charly le dé marihuana a Diego. No sé cómo pararlo. Cuando le daba marihuana me planté y le dije que si se moría iba a dar la cara él cuando en la autopsia saliera marihuana”, indica en uno de los mensajes de voz.

En estos chats Luque cuenta que habló con otro de los colaboradores, Maxi Pomargo, y le dijo que si Diego seguía fumando marihuana iba a saltar en una eventual autopsia. Esa advertencia fue tiempo antes de la trágica jornada del 25 de noviembre, cuando Maradona murió a causa de una insuficiencia cardíaca. Hoy la Justicia investiga si se trató de una mala práxis por parte de su equipo médico.

Fuente: TN