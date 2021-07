El Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado, que comprende a mujeres que estén en edad de jubilarse, hayan tenido hijos y no sumen 30 años de trabajo formal, comenzará a regir el próximo 1 de agosto, informó ayer la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Reverta.



El objetivo de Anses es que, después de que cerca 3,7 millones de personas se hayan podido jubilar gracias a las moratorias previsionales de 2005 y 2014, este nuevo esquema permita incluir a, al menos, 155.000 mujeres en el sistema previsional argentino.



El programa está dirigido a todas las argentinas que hayan sido madres y a pesar de tener 60 o más años no estén jubiladas, el Gobierno nacional le reconocerá 1 año de aportes por hijo, 2 años en el caso de que fuera adoptado o que tuviera una discapacidad y 3 años en caso de que haya accedido a una Asignación Universal por Hijo (AUH) por, al menos, 12 meses.



El Anses calcula que hay, al menos, 155.000 mujeres de entre 59 y 64 años que a partir de la puesta en marcha de este programa estarán en condiciones de sumar los 30 años de aportes necesarios para jubilarse.



Los trámites para obtener el beneficio deberán gestionarse por turno a través de la web de Anses (www.anses.gob.ar) a partir del 1 de agosto en la solapa de MI ANSES.



Una vez obtenido el turno deberán acudir a la oficina del Anses asignada con la siguiente documentación: DNI; partidas de nacimiento; sentencia de adopción si fueran hijas o hijos adoptados; y el Certificado de Discapacidad (CUD). También se reconocerán los plazos de licencia por maternidad y de licencia por excedencia de maternidad a las mujeres que hayan hecho uso de estos períodos al momento del nacimiento de sus hijos o hijas.



Esta medida es compatible y, de ser necesario, puede complementarse con las otras



moratorias vigentes. Hasta que entre en vigencia el programa, la Anses invitó a las mujeres que forman parte de este grupo a que ingresen con su CUIL y Clave de la Seguridad Social a la solapa de "Mi Anses" en su web y verifiquen si los vínculos familiares están actualizados en la solapa de "Información Personal" y, luego, en "Relaciones Familiares".



En el caso de que no figuren los datos de alguno de los hijos deberán solicitar un turno para actualizar esa información y presentar el DNI y la partida de nacimiento de cada uno de los hijos que no figuren en el registro.



Sobre la implementación del plan Raverta reveló que en Anses advirtieron que la mayoría de las mujeres en edad de jubilarse que no llegaban a los 30 años de aportes necesario eran madres y que "había que resolver una situación de acceso a la jubilación" para más de 150 mil mujeres a las que le faltan entre 1 y 3 años para completarlos y habían sido madres.



La titular de la Anses aseguró que "la pandemia echó luz sobre el trabajo que se hace dentro de nuestras casas que, en el 77% de los casos, está a cargo de las mujeres que, en promedio, dedican 6,4 horas al día a estos trabajos, casi una jornada laboral en llevar adelante tareas domésticas y de cuidado". "Queremos reconocer el trabajo de las mujeres que dedicaron años de su vida a cuidar de sus hijos, y que ese tiempo esté incluido dentro de los 30 años que hay que completar de aportes para jubilarse. Esto tiene que ver con reparar hacia atrás".

Por decreto o una ley

La inscripción se abrirá una vez que se publique el DNU con la firma del Presidente. "Es probable que haya un proyecto de ley para respaldar este proceso en el Congreso pero, como todos los DNU, pasarán por una comisión bicameral", dijo Raverta.

FMI: sigue diálogo por plan de 10 años

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó ayer que la Argentina y el organismo multilateral "continúan las conversaciones" enfocadas en un nuevo programa de Facilidades Extendidas, a 10 años de plazo.



Por otro lado, el organismo volvió a señalar que aún está en discusión el mecanismo de reasignación de las reservas que van a recibir los países más ricos que no las necesiten, cuando se repartan los 650.000 millones de dólares en DEG a fines de agosto.



En una conferencia de prensa ofrecida ayer, el vocero del Fondo, Gerry Rice, confirmó que las discusiones con la Argentina son "muy productivas", y que las mismas siguen siendo en torno de un plan de facilidades extendidas, que demanda unos diez años de plazo para la devolución total del préstamo.



"Las conversaciones fueron muy productivas y hubo avances, como se mencionó" en un comunicado reciente, dijo Rice sobre la misión técnica del Fondo con la Argentina que tuvo lugar en Venecia, Italia, el fin de semana. Indicó que "esas conversaciones proseguirán" y que aún no hay "una fecha específica" sobre cuándo se podría finalmente alcanzar un acuerdo.