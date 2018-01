Ministro de Modernización. Andrés Ibarra adelantó ayer que el Gobierno apunta a que en dos años la mitad de los cargos políticos se definan por concurso.

Inmediatamente después del anuncio del Presidente sobre la exclusión de familiares de los ministros nombrados en el Gobierno, un puñado de nombres comenzaron a circular. Son los de algunos parientes de ministros que aparecieron en un informe de Jorge Lanata en Periodismo Para Todos.



Sin embargo, habrá que esperar la publicación del decreto para saber con certeza a quiénes alcanzará la medida. Especialmente, porque pueden darse casos en que los familiares de los ministros o funcionarios estén trabajando en el Estado desde gestiones anteriores.



Por ahora, algunos de los familiares directos de ministros que trabajan para el Estado son:





-Illia María Alejandra, kinesióloga, prima de la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti. Trabajaba en el Senado de la Nación, pero a partir de diciembre de 2015 habría sido recategorizada. Subió dos categorías desde la A-3 hasta la A-1.







-La esposa del ministro Rogelio Frigerio, fue nombrada Coordinadora de Articulación de Asuntos Internacionales del Ministerio de Desarrollo Social. Trabaja con Carolina Stanley desde 2005. En tanto, Octavio Frigerio, padre del ministro, es director de YPF. Y su tío, Mario Frigerio, fue nombrado Gerente Técnico del Ente Nacional de Comunicaciones.





-Andrés Peña es arquitecto y hermano del jefe de Gabinete Marcos Peña y fue designado Subsecretario de Desarrollo Institucional Productivo del Ministerio de Producción. En el ministerio de Producción también presta servicios Félix Peña, padre del jefe de los ministros.





-El polémico Jorge Triaca tiene a su esposa María Cecilia Loccisano, designada en el cargo extraescalafonario de Coordinadora General, de la Unidad de Financiamiento Internacional. Pero su hermana, Mariana Triaca, nombrada el año pasado en la plantilla de directores del Banco de la Nación, fue la primera en renunciar tras el anuncio de Macri.





-La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tiene a su hijo Francisco Langieri trabajando como asesor en la Secretaría "País Digital" del Ministerio de Modernización. En tanto su sobrino y ahijado, Pedro Segundo Cernadas, es titular de Ansés en Tigre.



-La prima de Carolina Stanley, Cecilia Stanley, fue nombrada Jefa de Gabinete de Asesores en ese ministerio.





-El ministro de Defensa, Oscar Aguad, tiene a su yerno Rodrigo de Loredo designado presidente de la empresa estatal Arsat, que dependía de su suegro.





-Carla Piccolomini es la esposa del Ministro de Modernización, Andrés Ibarra. Tiene un cargo como Directora de Relaciones Institucionales de Radio y Televisión Argentina.



- Matías Agustín Santos, hijo del ministro de Turismo, Gustavo Santos, trabaja en la Jefatura de Gabinete pero ya adelantó que va a renunciar.



-Tristán Rodríguez Loredo, yerno del ministro de Defensa (ex de Comunicaciones), Oscar Aguad, es presidente del Arsat.



La medida sorprendió a muchos funcionarios, que no esperaban que el Presidente anunciara una iniciativa altamente valorada por la opinión pública y también por varios funcionarios.

En San Juan, sin cambios por el orden fiscal



Tras el anuncio presidencial sobre el recorte del gasto político, el ministro de Hacienda local, Roberto Gattoni, manifestó que le parece "muy positiva" la medida para achicar el déficit fiscal, pero que "no es aplicable a San Juan porque las cuentas están ordenadas, hay equilibrio fiscal y se han hecho bien los deberes". En ese marco, resaltó que no habrá modificaciones en el Gobierno.



El alfil uñaquista explicó que "conformamos una estructura acorde, sin excesos". Además, remarcó que "el número de empleados tiene una buena relación con la cantidad de población y el staff político tiene una buena relación con la planta de personal. No tenemos tantos ministerios ni tantos cargos". Así, recordó que cuando Uñac fue vice y presidente de la Cámara de Diputados, impulsó y se sancionó una ley que estableció ocho empleados por cada legislador. "Eso ha llevado a que en la Legislatura hayan 372 empleados de planta, mientras que en otras hay mil personas". Con respecto al freno a los aumentos salariales de funcionarios nacionales, manifestó que "tenemos sueldos sensiblemente menores", por lo que indicó que lo que se va a hacer en San Juan "es mantener el nivel y el poder adquisitivo".



En cuanto a la exclusión de familiares en el Gobierno nacional, dijo que "lo que hay que valorar es la capacidad y la idoneidad para el cargo, no estigmatizar a alguien que puede tener las condiciones necesarias".