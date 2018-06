A favor. El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró que "está a favor de la despenalización" porque "la mujer no debe ser objeto del derecho penal"

A días de la histórica sesión en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de despenalización del aborto, aún existen 29 legisladores que no definieron su posición, con lo cual se mantiene la incertidumbre ante la marcada paridad entre los que están a favor y en contra de la iniciativa que se votará en la madrugada del próximo jueves.



De acuerdo a un reciente sondeo que realizaron periodistas parlamentarios, el rechazo a la legalización del aborto se estaría imponiendo por 118 contra 108 votos, mientras que hay unos 29 diputados que mantienen reserva sobre su postura.



Los 29 legisladores que están indecisos pertenecen en 6 de los casos al macrismo, 6 al radicalismo, 7 al bloque justicialista, 3 al Frente Renovador, 4 al kirchnerismo, y otros tres a bancadas menores.



Los diputados del PRO (macrismo) que se mantienen indecisos son Álvaro González, Sofía Brambilla, Alejandro García, Facundo Garretón, Raquel Hers Cabral y Héctor Stefani; los radicales son Mario Negri, Atilio Benedetti, Hugo Marcucci, Jorge Lacoste, José Riccardo y David Kroneberg, y los justicialistas son Luis Beder Herrera, Ariel Rauscherberger, Javier David, Sergio Ziliotto, Verónica Derma, Melina Delú y Danilo Flores.



Tampoco definieron su voto los massistas Mirta Tundis, Fernando Ascencio y Alejandro Grandinetti, los kirchneristas Fernando Espinoza, Andrés Furlan, Ramiro Fernández Patri e Inés Loto, y los representantes de partidos provinciales Flavia Morales del Frente Renovador misionero, Mirta Pastoriza del Frente Cívico santiagueño y Gustavo Saadi del oficialismo catamarqueño.



En este contexto donde los indecisos inclinarán la balanza, las tensiones en los bloques mayoritarios aumentan a medida que se acerca la sesión del miércoles y donde más se siente la presión es en el interbloque oficialista Cambiemos, y en particular en el macrismo, dijeron fuentes parlamentarias.



En la bancada del PRO donde la mayoría vota en contra -y tiene seis de los 30 indecisos- resaltaron las discusiones públicas que mantuvieron la secretaria parlamentaria de Cambiemos, Silvia Lospenatto -favorable a la legalización del aborto-, y la jefa de la comisión de Salud, Carmen Polledo.



Una alta fuente de esa bancada confió que existe "un clima de tensión" en el seno de esa fuerza desde que comenzó el debate sobre la ley de despenalización del aborto y recalcó que esa pelea se agudizó con la foto del martes que, promovida por Lospenatto, reunió a funcionarios del gobierno nacional.



Como respuesta, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, opositora al proyecto de despenalización, convocó a una foto de "pañuelo celeste" que reunió a legisladores y funcionarios nacionales.



El radicalismo tiene 42 diputados, de los cuales 17 votan a favor, seis aún están indefinidos y otros 19 lo rechazan; aunque a diferencia de sus socios del PRO, llegaron a un acuerdo para no generar roces internos por este debate.



En cambio, en la Coalición Cívica no hubo debate porque 9 de los 10 legisladores anticiparon que votarán en contra, en sintonía con la líder del espacio, Elisa "Lilita" Carrió, que tiene un fuerte discurso contra la despenalización del aborto. El único que votará a favor de la iniciativa será el secretario parlamentario del bloque, Juan Manuel López.



También se espera que se definan los diputados kirchneristas Espinoza, Loto, Furlan y Fernández Patri a quienes desde la conducción de la bancada les recomendaron abstenerse o ausentarse en el debate para no votar en contra de la despenalización del aborto. Esta postura del bloque se da a pesar de que durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández siempre se impidió poner sobre la mesa de debate este proyecto.



En el conteo no se consideran los votos del kirchnerista Julio de Vido, detenido en el penal de Ezeiza, y del presidente de la Cámara, el macrista Emilio Monzó, que sólo participaría de la votación en caso de empate.



Para llegar al recinto, el tema debe pasar el martes por la firma de los dictámenes en el plenario de comisiones que lo analiza, donde a diferencia de lo proyectado para el recinto, el dictamen que avala la despenalización se impondría por un escaso número de firmas. Según el último semblanteo realizado por la agencia de noticias Télam, el dictamen mayoritario contaría con unas 64 firmas a favor y el de minoría, en contra de la despenalización, sumaría 61.

>> Apoyo de radicales históricos

Un grupo de radicales históricos grabó un video ratificando su apoyo al proyecto de despenalización y pidiendo que sea aprobado en Diputados.



En la filmación se recopiló la opinión de cinco dirigentes importantes. "Apoyo completamente la ley de despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo", asegura el excamarista, Ricardo Gil Lavedra. Ernesto Sanz plantea que "la interrupción voluntaria del embarazo no tiene que ver con el código penal sino con la salud pública, por eso estoy a favor".



Sobre el final aparece en la pantalla Ricardo Alfonsín, quien para manifestar su apoyo citó palabras de su padre y expresidente Raúl Alfonsín: "Estamos trabajando para defender la vida y para evitar la tragedia del aborto, pero no a través de la penalización sino a través de la mejor manera: con asistencia y auxilio del Estado argentino".