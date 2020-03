El Congreso Nacional del PJ ya había tratado los cuatro temas del orden del día, entre ellos la constitución de una Junta Electoral Partidaria, y había firmado un documento de respaldo al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner cuando pidieron la palabra distintos referentes nacionales. Entre ellos Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, le cedió el micrófono al diputado nacional de Río Negro Martín Soria quien anunció el inicio de un sumario interno contra el "traidor" Miguel Pichetto para su expulsión.

Hubo ovación en el microestadio Héctor Etchart cuando el ex candidato a gobernador por el Frente de Todos explicó el proceso. Arranca con un sumario y próximamente terminará con la expulsión de quien fuera jefe del bloque de senadores nacionales del peronismo durante los doce años de kirchnerismo. Pichetto ocupó su banca en el Senado 18 años. Sólo el formoseño José Mayans, hoy al frente del bloque, arrancó en el 2011 y aún está en la cámara alta.

"Yo había dejado de reconocer la presidencia de José Luis Gioja y en los últimos dos años nunca asistí a una reunión del partido. Me echan de un lugar del cual ya me había ido", agrega el ex senador a Infobae un rato después de enterarse de que en el Congreso Nacional del Partido Justicialista, que se desarrolló este jueves en el microestadio del club Ferrocarril Oeste, hubo una ovación cuando dieron cuenta del inicio de un sumario interno por "traición" para expulsarlo del partido, anunciado por Martín Soria, diputado de Río Negro.

El sumario fue iniciado "de oficio" por el Tribunal que el año pasado recibió "numerosísimas denuncias de afiliados y afiliadas del justicialismo rionegrino". El órgano partidario notificará al ex senador del inicio del proceso mientras evalúa suspenderlo. Lo citarán además a dar un descargo. "Yo no sé si se animará a ir al Partido Justicialista de Río Negro para hacer un descargo de por qué fue de candidato de uno de los peores presientes que tuvo la Argentina en los últimos 30 años", agregó el diputado que señaló que "hay que garantizarle el derecho de defensa".

"La visión estalinista primero se da en los partidos y luego se traslada a la sociedad", resaltó Pichetto sin miramientos.