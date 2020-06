Raverta: "Hay una decisión política de asistir a todas las familias" que no tienen ingreso formal

La directora de la Anses, Fernanda Raverta, afirmó hoy que "hay una decisión política" del presidente Alberto Fernández de "llegar con los 10.000 pesos a todas las familias argentinas que no cuentan con un ingreso formal".



Raverta destacó el esfuerzo del Estado nacional para "asistir a 9 millones de personas" que reciben el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y remarcó que los beneficiarios de esa ayuda pertenecen a sectores sociales que ya "estaban mal por un modelo económico que generó mucha pobreza" durante el macrismo y que ahora "su situación se agravó por la pandemia de coronavirus".



"La cuarentena profundizó una situación muy compleja en términos económicos y sociales que traíamos los argentinos, producto de lo mal que estábamos viviendo por un modelo económico que generó mucha pobreza y desocupación", sostuvo en una entrevista en Casa de Gobierno para el Canal 3 de La Pampa.



Raverta destacó que "son 9 millones los y las argentinas que están recibiendo el primer desembolso del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), los que van a recibir el segundo desembolso sin necesidad de reinscribirse", planteando que desde la Anses apuntan "a acelerar los pagos pero, fundamentalmente, a construir un cronograma de pago inteligente, donde no se deje de lado los cuidados sanitarios".



La funcionaria, por otra parte, resaltó la importancia de varias oficinas del organismo que ya abrieron sus puertas para la atención al público con turnos.



"Sabemos que nuestra tarea es esencial pero dejamos la decisión de abrir a las y los trabajadores y estamos orgullosos de que hoy estén dando respuestas a la vecina o vecino, porque además del IFE tenemos muchos programas, porque somos organismo liquidador", puntualizó.



Agregó que trabajan en "construir la idea llevar adelante programas coordinados entre el ministerio y las jurisdicciones, ser más inteligentes y poder acompañar mejor a los beneficiarios en este proceso".



Agregó que por esa razón con AFIP firmaron el convenio de Asistencia para el Trabajo y la Producción (ATP) y con el PAMI el programa por los bolsones de comida para 560 mil jubilados, quienes de esta manera pudieron acceder a la suma de 1.500 o 1.600 pesos para la compra de alimento y mejorar la situación que estaban atravesando", concluyó.



También, en declaraciones a Canal 9 de Mendoza, Raverta adelantó que en esa provincia el IFE alcanzará a 330.000 personas, que desde hoy recibirán el pago del segundo desembolso de 10.000 pesos que hará el gobierno.



Detalló que los pagos se iniciarán según la terminación del DNI, luego será a través del CBU y finalmente con quienes no estén bancarizados "para que puedan iniciar el trámite y así luego acceder a otros derechos".



En diálogo con el canal desde la Casa Rosada, Raverta llamó también "a desacoplar el grado de desigualdad que viven hoy los argentinos y argentinas en cuanto a quienes acceden a la jubilación mínima y a la máxima" y juzgó que "hay que construir una fórmula para generar un menor grado de desigualdad".



"Es toda una tarea por delante, no sólo para poder generar un haber digno, sino poner en discusión esta suerte de desigualdad que hay hoy, con gente que ni siquiera tiene agua potable para lavarse las manos", lamentó la funcionaria.



"El plan es salir de este nivel de desigualdad para construir una Argentina más justa", completó.