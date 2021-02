La conducción nacional de Juntos por el Cambio intensificó su ofensiva contra el Gobierno por el vacunatorio VIP y anunció varias iniciativas.

Una de ellas es el pedido de interpelación para que "en forma inmediata" el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la flamante ministra de Salud, Carla Vizzotti, brinden explicaciones en el Congreso sobre las irregularidades con las vacunas para combatir el coronavirus.

Además, se impulsará en comisión un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional para que proporcione la "información completa y a fondo" sobre el tema, la lista de vacunados y los detalles sobre la forma en que se aplicaron las dosis de la Sputnik V en todo el país.

La principal fuerza opositora también presentará en el Congreso proyectos de ley para garantizar "la transparencia y la trazabilidad del plan de vacunación". Estará incluida la creación de un Registro Nacional en el que deberán figurar todos los datos sobre las dosis aplicadas y un pedido a la Auditoría General de la Nación para que haga un análisis exhaustivo sobre la vacunación y los contratos firmados por el Estado para comprar la Sputnik V y la vacuna de Oxford-AstraZeneca.

Los anuncios fueron efectuados en una conferencia de prensa realizada en el Comité Nacional de la Unión Cívica radical (UCR), con la presencia de diez referentes de Juntos por el Cambio (JxC): Alfredo Cornejo, Mario Negri, Luis Naidenoff y Martín Lousteau por el radicalismo; Patricia Bullrich, Cristian Ritondo y Humberto Schiavonni, por el PRO; Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López, por la Coalición Cívica, y Miguel Angel Pichetto, como representante de la pata peronista de JxC.

Cornejo, al abrir el encuentro, destacó que el escándalo del vacunatorio VIP "le hace perder autoridad al Gobierno", aunque dijo que Juntos por el Cambio no quería quedarse en las críticas sino también hacer "propuestas concretas" vinculadas con este episodio y que se traducirán en iniciativas parlamentarias dirigidas a obtener información y procurar transparencia.

Patricia Bullrich, a continuación, consideró que hay "una línea de continuidad" entre los hechos de corrupción por los cuales condenaron al empresario Lázaro Báez a 12 años de cárcel y las vacunas que "salieron del circuito oficial y generaron una serie de privilegios que comenzaron desde el primer día que llegó el avión a Ezeiza" con las dosis de Sputnik V.

"El objetivo fue la partidización de la vacuna", denunció la presidenta del PRO y detalló las irregularidades con la aplicación de la Sputnik V, como las que se detectaron en Olavarría ("donde hay un vacunatorio moderno, pero se metieron 4590 dosis en el freezer de un sindicato y se pudrieron") y en Pergamino ("tiene 27 centros de salud que no se usaron y en los locales de La Cámpora se comenzaron a inscribir quienes tienen que vacunarse, como si fuera una vacuna del Frente de Todos y no una vacuna de todos los argentinos pagada por los impuestos de todos").

"Queremos saber por qué se terminó vacunando a una oligarquía política, kirchnerista, que utiliza los medios del Estado para fines propios y utilizó un sistema paralelo para ellos", señaló la ex ministra de Seguridad de Cambiemos, que enseguida le apuntó en forma directa al sindicalista Hugo Moyano: "En el caso de los camioneros, quien se vacunó fue el jerarca, no los muchachos que trabajaron durante toda la pandemia".



"Oportunismo"

El jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, acusó a la oposición de "oportunismo" y de "usar políticamente" el caso de las irregularidades en la vacunación, y aseguró que el objetivo de los representantes de Juntos por el Cambio es justificar "el fracaso de su gobierno".

¿Por qué no se hizo en el Posadas?

El vacunatorio para influyentes K que se montó en el Ministerio de Salud fue organizado para una persona en particular: el periodista Horacio Verbitsky. Después se terminaron inoculando contra la Covid-19 en el mismo sitio nueve oficialistas más, pero eso se definió luego de que se decidiera el lugar de vacunación para el periodista, según declaró bajo juramento ante la Justicia el director del Hospital Posadas.

El doctor Alberto Maceira declaró el martes ante la jueza Ana María Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano, investigadores del caso del vacunatorio VIP, toda la trastienda de esa trama: "Me llamó Guillé (Marcelo, secretario privado de González García) y me avisó que iba a vacunarse Verbitsky", explicó bajo juramento de decir la verdad Maceira, y agregó: "Yo le pedí que no lo mande, porque me iba a generar conflicto con el personal del Hospital".

Maceira, que dejó buena impresión en la Justicia tras su declaración, remarcó varias veces en su relato que se sentía "enojado por lo que había pasado".

Maceira -según pudo reconstruir Clarín- argumentó en su declaración que intentó evitar la vacunación de Verbitsky en el Posadas debido a que era un periodista que podía ser reconocido por "el personal". Si eso pasaba, podría generarse un conflicto con los trabajadores, ya que aún el Estado no logró vacunar a todos los empleados sanitarios que trabajan en ese gran centro de Salud.

Tras la negativa del directivo a vacunar a Verbitsky en el Posadas, el secretario Guillé creyó encontrar la solución pidiéndole a los jefes del Posadas que un equipo de vacunadores fuera al Ministerio de Salud con diez dosis de Sputnik V. Hasta ese momento, el doctor Maceira sólo había recibido a influyentes del poder en el hospital que dirige. Como la situación le pareció "rara", dijo ante la Justicia, él mismo acompañó a un equipo médico de su hospital al Ministerio de Salud.