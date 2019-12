La Cámara de Diputados aprobó una modificación en el impuesto del 30% sobre la compra de dólares, pasajes, paquetes turísticos al exterior y compras con tarjetas de crédito en moneda extranjera, para exceptuar del tributo a los destinos fronterizos cortos, siempre que los tickets se abonen en pesos y no impliquen una operación cambiaria.



A instancias del diputado nacional por Mendoza José Luis Ramón, del bloque Unidad y Equidad Federal (desmembramiento de Cambiemos), los diputados votaron una aclaración en el inciso e) del artículo 32, que es el que crea el nuevo impuesto.



La decisión se tomó por mayoría en la votación en particular del proyecto de Ley de Solidaridad Social que la Cámara de Diputados aprobó en general ayer por la madrugada, para que luego pasara al Senado.



Según se argumentó, con esta excepción se buscó evitar que las familias que conviven y trabajan en la misma región no tengan un recargo en sus traslados habituales que comienzan en un país y terminan en otro, siempre que no requiera de pagos en dólares o con tarjeta de crédito. A modo de ejemplo, Ramón explicó: "Muchas veces se paga un pasaje sólo para cruzar un puente".



"Es una realidad de los lugares fronterizos, donde muchas personas de bajos recursos deben efectuar un transporte internacional pero que lo pagan en moneda nacional", argumentó.



Según Ramón, "estamos hablando de lugares donde las personas no tienen tarjeta de crédito y los bajos recursos son totales. Hasta van con el efectivo y a veces no lo tienen".



Con la misma perspectiva, el diputado radical Luis Pastori coincidió con Ramón: "En Posadas, Misiones, hay un servicio internacional que cruza un puente entre Posadas y Encarnación (Paraguay). Hay gente que visita familiares, o empleados que trabajan (en la frontera) y les vamos a encarecer un 30% el costo del pasaje de transporte de colectivos por cruzar. O alguien que compra en la terminal de Retiro en pesos, a una empresa argentina, y que lo lleva a Paraguay, cuando tiene que pagar un 30% y no está usando dólares".



Tras varios intercambios, el diputado neuquino del Frente de Todos Darío Martínez le dio la razón al presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo. "La aclaración lo que busca es que (queden exceptuados) ese tipo de servicios, sobre todo terrestres, donde hay una demanda fronteriza y tenemos vecinos que van y vienen, y viven regionalizados. Al igual que le debe pasar a al diputado José Luis Ramón en su provincia, en la nuestra nos pasa con el transporte interurbano entre Argentina y Chile", sostuvo el legislador radical por Neuquén Darío Martínez.



De todos modos, la nueva redacción no es del todo clara y será necesario esperar a la reglamentación de la ley, una vez que sea aprobada en el Senado de la Nación, para conocer más detalles.



El impuesto PAIS (para una Argentina inclusiva y solidaria) gravará con una tasa del 30% y por cinco años la compra de divisas extranjeras para ahorro y las compras en el exterior con tarjetas.