La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adjudicó ayer a un "intento de caos" en época electoral la agresión que sufrió la caravana presidencial en la ciudad de Santa Rosa, aunque adelantó que "no" se va "reforzar" la custodia de Mauricio Macri y que pedirá a la Justicia que investigue el "comportamiento institucional" del gobierno de La Pampa, a cargo del peronista Carlos Verna, en ese hecho.



"No vamos a reforzar (la custodia). El Presidente tiene una premisa: estar seguro y cuidado pero la decisión es que esta estrategia de agresión no sea separarlo de la gente", advirtió.



Bullrich sostuvo que agresiones al primer mandatario, como la reciente en territorio pampeano, las amenazas de bomba, así como las pasadas tomas a escuelas porteñas en rechazo de la reforma educativa son un "intento de caos" por parte de sectores opositores al "cambio" propuesto por el oficialismo. La funcionaria, en declaraciones a radio Continental, acusó al gobernador Verna de "no" cuidar al Presidente como corresponde institucionalmente, "casi como un intento de privatización de la Provincia, a la que "manejo como quiero y le pongo la seguridad cuando quiero y cuando no quiero, no"".



Fuente: DyN