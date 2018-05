Los deportes electrónicos, conocidos como eSports, iniciaron el camino legislativo para su regularización en la Cámara de Diputados a través de un proyecto que busca encuadrarlos como categoría deportiva, en medio de un debate sobre cuáles son los videojuegos violentos que quedarían excluidos de la normativa.



El proyecto número 1.997, que tomó estado parlamentario en abril de este año, fue una iniciativa de la Asociación Argentina de Deportes Electrónicos (AAADE), que tomó el diputado Hernán Berisso (Cambiemos) y que lleva la firma de sus compañeros de bloque Martín Medina, Marcelo Wechsler, Josefina Mendoza, Lucas Incicco y Pablo Ansaloni.



Los deportes electrónicos -no se mencionan como eSports en la iniciativa porque el Congreso no acepta tipificaciones en idioma no español- no están regulados en Argentina. El proyecto propicia integrar a los deportes electrónicos al Sistema Nacional del Deporte y los define como "toda actividad que emplea para su ejecución dispositivos electrónicos -ordenadores personales, consolas de juegos o dispositivos móviles-, a través de diversas plataformas de videojuegos conectadas o no a Internet, donde compiten dos o más participantes de manera individual o por equipos".



Incluye "aquellos videojuegos pertenecientes a los siguientes géneros: estrategia en tiempo real; juegos de cartas coleccionables y los juegos de plataforma deportiva". Y "desestima los videojuegos violentos y todo aquello que produzca imágenes de furia, agresión o crueldad, cuyas categorías serán especificadas vía reglamentación", como también "los de disparos en primera persona, donde el jugador observa el mundo desde la perspectiva del personaje protagonista".



"Pedimos la modificación de esta definición, porque no consideramos que existan juegos con violencia", señaló César Vidal Scasso, presidente de la Asociación de Deportes Electrónicos y Electromecánicos Argentina (Adeema). Para Vidal Scasso "aplicando ese criterio deberían eliminarse disciplinas olímpicas como el boxeo". El proyecto ya se presentó en las comisiones de Deportes, en la de Comunicaciones e Informática y en la de Presupuesto y Hacienda. Según consultoras privadas, el 46% por ciento de las personas que tienen acceso a Internet en Argentina juegan videojuegos online. Télam