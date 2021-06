El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró esta mañana que "no hay ninguna duda" que la Argentina atravesará una nueva ola de casos de coronavirus vinculada a las nuevas variantes más contagiosas, pero indicó que la campaña de vacunación podrá reducir las hospitalizaciones y los cuadros graves de la enfermedad.



"No hay ninguna duda de que tenemos por delante una nueva ola, probablemente vinculada a las nuevas variantes, que podrá ser significativa en términos de casos pero los daños por hospitalizaciones y muertes van a depender de la campaña de vacunación", dijo Quirós en su habitual rueda de prensa sobre la evolución de la Covid-19.



En ese sentido, sostuvo que hay que postergar lo más que se pueda el arribo de esa tercera ola para poder vacunar a la mayor cantidad de personas, y para ello destacó las medidas restrictivas en la cantidad de vuelos y el control de las personas que regresan del exterior.



"Las personas que vuelven del extranjero tiene que cumplir los siete días de cuarentena en el domicilio", indicó el funcionario, y agregó que "cuanta menos gente vuele, menor riesgo corremos" de que arriben al país las nuevas variantes.



El titular de la cartera sanitaria de CABA explicó que en la Argentina no se detectó circulación comunitaria de las variantes Delta originada en India y Beta que se detectó por primera vez en Sudáfrica, que "mostraron mayores dificultades para una respuesta inmune sobre todo con una única dosis" de vacunas.



"Lo que está ocurriendo en el mundo va a ocurrir en la Argentina, las variantes van a venir y por eso hemos intensificado la segunda dosis; hay que mantener la campaña actual de vacunación", insistió.



En ese sentido, apuntó que la Ciudad tiene las segundas dosis de Sinopharm y de AstraZeneca y que está esperando el arribo de los vuelos con segundos componentes de la Sputnik V "que seguramente llegarán la semana que viene" para completar los esquemas de vacunación.



Dos aviones de Aerolíneas Argentinas despegarán este fin de semana desde Buenos Aires hacia Moscú, para buscar vacunas de los dos componentes de la Sputnik V, y la semana próxima comenzará a fabricarse en el país la dosis complementaria del inmunizante de origen ruso, según se informó ayer.



Con respecto a la combinación de distintas vacunas, aseguró que deben ser testeadas previamente para observar su seguridad y eficacia e indicó que hasta hora se comprobó de manera científica en la combinación de Pfizer con AstraZeneca, pero apuntó hay otras experiencias en desarrollo, y que la última palabra la tienen la Anmat y la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn) "que harán sus recomendaciones" al respecto.



"Las combinaciones son posibles y una vez que se testeen tendremos la posibilidad de avanzar en ese camino", añadió.



En relación a la curva de contagios en el distrito, Quirós señaló que "continúa la tendencia a la baja" y que tras el pico de 2.700 casos promedio diarios se "descendió sistemáticamente y hoy estamos en valores cercanos a 1.200" .