Pese al plan sistemático para extender a toda la población la bancarización y el uso de tarjetas de débito, casi el 70% de los gastos de consumo masivo que hacen los argentinos se paga en efectivo y las compras a través de internet apenas alcanzan al 3,5%, según un informe del INDEC.



El organismo dio cuenta de los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares realizada entre noviembre del 2017 e igual mes del 2018, que abarcó a localidades urbanas de 2.000 y más habitantes, a través de una muestra probabilística en 44.914 viviendas particulares.



El estudio arrojó que el 69,4% de los gastos de consumo relevados en la Engho 2017-2018 se realiza en efectivo y el 19,4%, con tarjeta de crédito y débito.



El 35% del gasto en alimentos se realiza en negocios especializados (panadería, carnicería, verdulería, etc.); el 25,2%, en supermercados; y el 19,3%, en autoservicios. Más del 80% de este gasto se efectúa en efectivo.



Los montos de las compras realizadas a través de internet representan un porcentaje muy pequeño (3,5%) del gasto de consumo total. Sin embargo, el uso de internet se encuentra extendido en algunos gastos, como transporte de media y larga distancia, 51,7%, y turismo 36,4%.



Según el relevamiento, el gasto en Alimentos y bebidas no alcohólicas representa el 22,8% del presupuesto de los hogares a nivel nacional. El 14,5% del gasto de consumo se destina a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, mientras que el 14,4% se asigna a Transporte.



Es decir, que la mitad de los gastos de los habitantes se destina a alimentos, vivienda y transporte. Sin embargo, el Indec aclaró que Patagonia y Gran Buenos Aires (GBA) son las regiones con menor proporción de gasto en Alimentos y bebidas no alcohólicas del país. Noroeste y Noreste, en cambio, son las regiones con mayor peso de este rubro.



En hogares con clima educativo muy alto el gasto en Alimentos y bebidas no alcohólicas representa el 14,9% del gasto de consumo. En hogares con clima educativo muy bajo alcanza los 36,2%.



Por otra parte, de acuerdo a la información que publica el Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de EEUU (ERS-USDA) sobre un total de 104 países, el gasto en alimentos en la Argentina cayó de 2.716 a U$S 2.140 per cápita por año entre 2017 y 2018, producto principalmente de la devaluación.



Respecto al gasto en Transporte, que incluye tanto el transporte público como el privado, es levemente superior en las regiones de Cuyo y la Patagonia, fundamentalmente porque estas representan una tasa de motorización (cantidad de hogares con al menos un automóvil) mayor al resto de las regiones. Por ende, tienen un gasto superior asociado a la adquisición de automóviles, su mantenimiento y funcionamiento.



Además, el informe señala que los hogares que no tienen adultos mayores de 65 años y más, destinan el 5,1% del gasto de consumo a Salud. Este número asciende al 9,5% para hogares con un adulto mayor y a 14,2% cuando hay dos o más adultos mayores en el hogar.



Los hogares de inquilinos destinan el 28,3% de su gasto de consumo a rubros relacionados con la vivienda: 13,8 puntos porcentuales más que la media nacional, agregó el informe. El resto de los gastos tienen una menor representación: Recreación y Cultura (8,75), Prendas de vestir y calzado (6,8%), Restaurantes y hoteles (6,6%), Salud (6,5%), Bienes y servicios varios (4,45), Educación (3,1%) y tabaco (2,0%).