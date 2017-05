‘Obligación’. Hace días, Randazzo dijo que siente la ‘obligación‘ de ser candidato en las próximas elecciones legislativas.



El sector que encabeza el exministro del Interior, Florencio Randazzo, ratificó ayer su intención de competir en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del peronismo pese al pedido de reagrupamiento formulado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al advertir que la exmandataria ‘no está planteando la unidad, sino la lista única‘.



Luego del rechazo de las PASO que formulara en televisión el pasado jueves la exmandataria, Alberto Fernández, jefe de campaña de Randazzo, aclaró que ‘la unidad ya existe. Lo que planteamos es ir a unas PASO, y las PASO suponen debatir en un espacio de unidad. Cristina no está planteando la unidad, sino la lista única‘.



En declaraciones a radio Del Plata, destacó las PASO porque implicaron ‘abrir los partidos políticos a todos los ciudadanos y desalambrarlos para que todos entren y opinen‘, tras lo cual dijo ‘no entender ahora por qué renegamos‘ de esa herramienta.

Por su parte, el jefe del Bloque Justicialista en la Cámara de Diputados, Oscar Romero, que apoya a Randazzo, insistió en pedir que el liderazgo del justicialismo se dirima en las PASO para que la unidad sea ‘legitimada democráticamente y no acordada entre cuatro o cinco‘.



En tanto, el intendente de Bolívar, Eduardo ‘Bali‘ Bucca, aseguró que ‘no puede pasar‘ que el randazzismo compita por fuera del Partido Justicialista (PJ), al afirmar: ‘Somos parte de un mismo espacio y estamos trabajando una unidad que sea inteligente, no puede ocurrir de ir por afuera. Vamos a trabajar por dentro del peronismo, ampliándolo‘.



En diálogo con radio Futurock, consideró que ‘la incertidumbre está en el espacio que hoy lidera el kirchnerismo más duro, que pretende una lista única sin participar de las primarias‘. En la misma línea, otro integrante del randazzismo, el triunviro de la Confederación General del Trabajo (CGT) Héctor Daer, afirmó que ‘no está en ningún punto considerado‘ que el exfuncionario se presente a las elecciones por fuera del peronismo, al enfatizar que ‘no‘ están ‘para alternativas estudiantiles‘.



En tanto, el diputado provincial y referente del Movimiento Evita, Fernando ‘Chino‘ Navarro, aseguró que ‘lo mejor es construir la unidad después de las PASO‘, al apuntar que ‘no sería saludable‘ que los candidatos se decidieran sin el voto de los bonaerenses.

Desde el kirchnerismo, el intendente de Ensenada, Mario Secco, reafirmó el llamado a la unidad y rechazó la postura de Randazzo si esa determinación ‘pasa por una cuestión personal o por ser el caballo de Troya dentro del Frente para la Victoria‘.



En tanto, el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, señaló que ‘no hay nada mejor para ganarle a (el presidente Mauricio) Macri que la unidad‘.

Pacto casi ‘cerrado’

La Casa Rosada y el gobierno de Santa Cruz tienen ‘prácticamente cerrado‘ el acuerdo de asistencia financiera con préstamos del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial y se aprestan a firmarlo en ‘los primeros días del mes que viene‘, una vez que culmine el trabajo de los equipos técnicos para definir el monto, informaron fuentes del Ministerio del Interior.



Aseguran que el préstamo ‘no cubrirá todo el déficit provincial, que además es superior a los seis mil millones que figuran en el Presupuesto de Santa Cruz para 2017‘, y si bien la cifra no se conocerá hasta saber la capacidad de préstamo del Fondo Fiduciario, se estima que sea menos de la mitad del rojo fiscal.