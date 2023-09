El candidato a la vicepresidencia por Hacemos Unidos por Nuestro País, Florencio Randazzo, le advirtió a la postulante a la presidencia de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, que pedir a un rival que se baje es "antidemocrático".

Randazzo se expresó en esos términos, después que la ex ministra de Seguridad sugirió que Juan Schiaretti debería bajarse de su candidatura presidencial.

"Pedirle a un candidato a presidente que se baje es profundamente antidemocrático. Espero que Bullrich reflexione y admita que se equivocó. No solo el más votado puede competir. En época de tanto oportunismo por los cargos, nosotros sostenemos las ideas la coherencia y los valores", argumentó Randazzo en su cuenta de X (ex Twitter).

El ex ministro del Interior y Transporte de Cristina Kirchner salió a cruce de Bullrich luego de que la titular del PRO, en uso de licencia, afirmara en declaraciones radiales: "Hay que dejar que el voto a Schiaretti se disperse como quiera. No sería malo que Schiaretti ahora no sea candidato a presidente. No sería malo, sería una buena idea".

Otro de los que se sumó a la polémica fue el diputado cordobés Carlos Gutiérrez: "Ella debería bajarse, ella se fue antes con De la Rúa y por el desastre que hizo con Macri logró que vuelva el kirchnerismo al poder".

Según los datos del escrutinio definitivo de las elecciones primarias del 13 de agosto, la fórmula Schiaretti-Randazzo obtuvo el 3,71% de los votos (914.812). El binomio peronista quedó por debajo del millón de sufragios, pero logró pasar ampliamente el piso del 1,5% reglamentario para poder ingresar a la primera vuelta de octubre.

En tanto que en Córdoba, territorio que aún gobierna, Schiaretti se ubicó en el segundo lugar, por detrás de Javier Milei. Muy cerca se posicionó Juntos por el Cambio con la totalidad de los votos de su interna entre la propia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Más de 500.000 son los votos que logró Schiaretti en su provincia, los cuales podrían ser importantes para las chances de Juntos por el Cambio, que pretende recortarle diferencia al libertario Javier Milei.