El Secretariado General Nacional de la Asociación Bancaria (AB) que conduce Sergio Palazzo denunció que para las entidades financieras los trabajadores no son lo más importante, porque a diario "no reconocen las categorías, no abonan las horas extras, imponen el fraccionamiento de las vacaciones y obligan al personal a sobrellevar la atención al público sin cubrir los necesarios puestos laborales". Un documento gremial firmado por Palazzo y el secretario de Prensa, Eduardo Berrozpe denunció "los aprietes a los trabajadores" y ratificó los paros de mañana y el martes próximo en todo el país en rechazo del 9 por ciento de propuesta patronal de incremento salarial. Los dirigentes condenaron "la intransigencia empresaria" al insistir con una oferta del 9 por ciento, cuando "la inflación de 2017 se ubicó según el propio gobierno en el 24,8 por ciento y la proyección para este año indica que estará muy cerca".



Palazzo y Berrozpe señalaron también que el cliente más importante de los banqueros es hoy el gobierno, necesitado de crédito para sostener "un esquema económico inviable que tiene por principal beneficiario a las entidades financieras". "De esa forma se endeuda al Estado, con una riesgosa bicicleta financiera. La rentabilidad es fenomenal y, esa fiesta, será pagada por los trabajadores. Esas dos partes acordaron cómo "ahorrar" a costa de los empleados", dijeron. Expresaron que el Gobierno promueve "el alza de precios con tarifazos". Según medios nacionales, el 21 Palazzo marchará junto a Hugo Moyano hacia la Plaza de Mayo.