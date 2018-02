La Cámara de Casación Penal de La Plata confirmó este martes la condena a seis años y medio de presión para Alexis Zárate, ex futbolista de Independiente y Temperley, que había sido emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de Lomas de Zamora el último 18 de septiembre.



Zárate está acusado de violar en 2014 a Giuliana Peralta, que en aquella época tenía 19 años. La joven declaró que en esa época estaba de novia con el jugador Martín Benítez, compañero de Zárate en Independiente, se quedó dormida y cuando se despertó el acusado la estaba violando.



De todas maneras, el futbolista no quedará detenido porque le quedan dos instancias de apelación: la Corte Suprema de Justicia de la Provincia y luego la de la Nación.



Zárate no está en el país: según su abogado, Gonzalo Falco, juega en un club de Letonia, que está de pretemporada en Chipre. Ambos países no tienen tratado de extradición con Argentina. De todas maneras, la web Transfermarkt, que automáticamente incorpora todas las habilitaciones de la FIFA, no tiene a Zárate de alta en un club de ese país.