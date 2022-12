Tras casi un año de puesta en valor, el museo Casa Histórica de Tucumán reabre al público el próximo 27 de diciembre con un renovado guion museográfico que busca reposicionar ese espacio como institución viva, inclusiva y accesible, y se propone resignificar el proceso independentista con la incorporación de actores que fueron invisibilizados, como pueblos originarios, poblaciones afrodescendientes y mujeres.

"La próxima muestra es el resultado del trabajo de todo un año, que se viene gestando desde principios de enero pasado y es la primera vez que se elabora un guion con el equipo del Museo, un equipo tucumano", destacó en diálogo con Télam Valentina Mitrovich, responsable del Área de Investigación de Casa Histórica-Museo Nacional de la Independencia.

Mitrovich junto a Juan Pablo Bulacio estuvieron a cargo de curar la muestra compuesta de contenido histórico, museológico y museográfico, que dividido en seis salas y sin perder de vista los aportes historiográficos sobre el hecho político de la Independencia, incorpora una mirada social.

La historiadora contó que una de las premisas que tenían desde el área de investigación, y desde el museo en general, era la de "contar una historia más actualizada que contemple otros aspectos de las narrativas que no estaban presentes en los guiones anteriores, y que tiene que ver con una mirada puesta más en lo social".

En ese sentido, explicó que se propusieron "repensar el contenido histórico posicionándonos desde la museológica crítica". Es por eso que "cada sala cuenta una parte de la historia, pero busca interpelar, cuestionar y hacer reflexionar al visitante, para que no se vaya con saberes absolutos sino con preguntas", indicó. A su vez, señaló que buscaron que para el público "no sea solamente una experiencia que lleve al sentimiento y a la emoción, sino que incentive a pensar que es un lugar donde en 1816 sucedió un hecho trascendente y que hasta hoy se resignifica constantemente". Partiendo de ese propósito, el equipo de investigación que conduce Mitrovich no solo centró la elaboración del guion "en el hecho político que significó la declaración de la Independencia, sino también en los actores sociales, y no desde una forma descriptiva sino mostrando las tensiones que había entre ellos".