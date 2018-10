El 23 de octubre de 1976 no significó una fecha más para la sociedad argentina: en la madrugada de ese día, cuatro alumnos del Colegio Nacional N°1 de Vicente López, entre ellos Pablo, el hijo de la ex activista de Derechos Humanos Graciela Fernández Meijide, fueron secuestrados y desaparecidos.

Identificados con la historia porque también estudiaron en la institución, varios años más tarde, exestudiantes y directores de cine Martín Vergara (47) y Adrián Tanus (48), junto a su amigo Federico Coringrato (41), estrenarán este sábado 27 en el Centro Cultural de la Memoria un documental gratuito sobre el tema que busca “mantener siempre viva la memoria”.

El proyecto “Octubre23” es el resultado de un trabajo autogestionado de cuatro años de investigación exhaustiva, que incluye entrevistas a familiares y amigos, filmaciones en los principales lugares e imágenes de la época. Los directores recibieron material del Archivo Nacional de la Memoria y para la producción utilizaron “sólo recursos imprescindibles”.

“En otoño de 1984 estábamos en primer año del secundario con Martín Vergara y presenciamos el primer acto que se realizó en el colegio por la memoria de los estudiantes. Siempre estuve cerca de los derechos humanos y los desaparecidos”, cuenta Tanus, que se encargó de toda la parte de producción. Y continúa: “No sé si tiene que ver con haber nacido en otra época, pero a la pertenencia le doy mucho valor: mi colegio primario, secundario y la pasión por Platense, por ejemplo. Hoy, mi hija de 15 años está en el centro de estudiantes de su escuela y pienso que esto me podía haber pasado a mí o a ella. Entonces: ¿Cómo no sentirme identificado con el tema?”.

Vergara, quien dio origen al proyecto, explica el objetivo del filme: “La historia de los alumnos la tengo presente desde el secundario. Quiero que sea una reflexión sobre la condición humana”.

A través de la voz de los entrevistados, la película narra las historias de los alumnos Eduardo Muñiz (17), las hermanas María (18) y Leonora Zimmermann (17) y Pablo Fernández Meijide (17). Todos ellos eran compañeros de la escuela y fueron secuestrados en la madrugada mientras estaban en sus casas, a través de un operativo clandestino realizado por la dictadura militar. Además, está mencionada Leticia Veraldi (17), otra estudiante de la institución que fue detenida un año después en la ciudad de Cipolletti, Río Negro, lugar al que había ido para exiliarse.

Graciela Fernández Meijide, que en “Octubre23” habla sobre su hijo, le dice a Clarín:“El documental me pareció muy bueno, respetuoso y muy tranquilo. Y al mismo tiempo comprensivo sobre la situación que pasaron los chicos en esa época. No sé cómo lo siente aquel que no transitó la situación, pero para quienes somos familiares es muy cercano. Tal vez lo más importante es lo que dicen sus propios compañeros: cómo se sentían, qué buscaban en aquella época. Fue lo que a mí más me conmovió”.

Para ella, el documental representa una de las maneras de honrar el recuerdo y la memoria de los estudiantes. “Son temas tan dolorosos que provocaron tal cicatriz en la historia social y política de un país que de alguna forma se vuelve a ellos”, reflexiona.