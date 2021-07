Un sacerdote bendijo una fiesta clandestina en un barrio privado de la provincia de Corrientes. El insólito momento quedó guardado y el fiel se defendió ante la prensa al sostener que "no sabía nada de la fiesta".

"Me sorprendí de ver tanta gente. No sabía que era un evento, vi muchísima gente, me pareció que no era un clima para una bendición. Subí al escenario, había un micrófono e hice la oración. Di la bendición y me fui. No sabía nada de la fiesta, era una inauguración de un centro de loteo y me invitaron", afirmó a periodistas.

Identificado como John Rajimón, el representante legal y rector del Colegio Roque González, apareció en la fiesta y la secuencia fue filmada por presentes.

Si bien cura por las restricciones en relación al Covid-19, de momento no se presentó ante la justicia una denuncia al respeto.