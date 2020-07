El ex juez Norberto Oyarbide reapareció públicamente y contó cómo fue su declaración frente al fiscal Carlos Stornelli en la causa en la que se lo investiga por haber cerrado la investigación por enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner. El magistrado apuntó contra el ex presidente Mauricio Macri y recordó el momento en que lo indagó durante la causa por escuchas ilegales en la que terminó procesado.

“Stornelli quería saber si había recibido indicaciones puntuales de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner en el marco de aquella investigación que tuvo trascendencia por el tema del enriquecimiento ilícito”, indicó en una entrevista con Radio 10. “Esa causa terminó con sobreseimiento, con el dictamen de los peritos. Nadie alzó la voz ni salió a correr a nada”, sostuvo.

Oyarbide dijo que en el encuentro con Stornelli el fiscal “demostró cierto predominio de la situación” y admitió que cuando él citó a ex jueces “tuve cierta consideración” que “es parte del respeto”. Aseguró que no le faltó al respeto pero que fue “soberbio” y que “no pisaba la tierra”.

El ex magistrado contó que “en ninguna oportunidad había tenido ocasión de ver, hablar personalmente o por teléfono” con el matrimonio presidencial. Y aclaró: “Yo soy enano, trolo, todo lo que me quieran decir, pero yo traidor no soy y mentiroso menos, digo siempre la verdad”.

Además, denunció que recibió “una fuerte embestida” y que el ex integrante de los servicios de inteligencia Jaime Stiuso “me convocó a una oficina en la que atendían en calle Córdoba” donde, según relató “apretaban a la gente”.

Durante otro tramo de la entrevista cargó con dureza contra Mauricio Macri, a quien procesó cuando era jefe de Gobierno porteño en la causa por las escuchas ilegales. En ese sentido señaló que la nueva denuncia de supuestos casos de espionaje ilegal realizados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno anterior “tiene algunos puntos de coincidencia”.