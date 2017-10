El presidente Mauricio Macri presentará este mediodía un ambicioso programa de gobierno que incluye reformas laborales, tributarias y previsionales. Lo hará en el Centro Cultural Kirchner, rodeado de dirigentes oficialistas y de referentes opositores.

El gran ausente del evento será Héctor Recalde, jefe del bloque de Diputados del FpV-PJ, quien cree que su presencia no tiene mucho sentido porque lo de hoy "no es un diálogo ni un debate en el que uno pueda participar, preguntar".

Aunque admitió que "aún no se sabe la letra chica del anuncio", el legislador kirchnerista señaló que los propios funcionarios de Cambiemos adelantaron lo esencial: "Hay anticipos como la reforma de la movilidad jubilatoria o la flexibilización laboral…"

"Me pareció más oportuno debatirlo en mi ámbito, que es el Congreso, en vez de prestarme a una foto", argumentó Recalde, quien en declaraciones a Luis Novaresio por radio La Red reafirmó que optó por "no asistir a desgano, a disgusto, a algo que sé que viene mal".

En este sentido, el abogado laborista advirtió que "no me estoy oponiendo" pero que "uno presiente que las cosas no van bien". "A lo mejor me equivoco", apuntó.

Consultado por la situación judicial de Julio De Vido, Recalde indicó que "existen principios como el derecho a la legítima defensa que fueron violados en este caso" y consideró que "no había motivos objetivos" para ordenar la detención del ex funcionario.