Las comisiones de Familia y Derechos de la Mujer de la Legislatura de Tucumán rechazaron ayer los proyectos que intentaban obstaculizar las interrupciones legales de embarazo de las mujeres víctimas de violaciones, que se habían elevado la semana pasada para su tratamiento, confirmó ayer la legisladora Sara Assán.



La titular de la comisión de Familia de la Legislatura local le explicó a la agencia de noticias Télam que el cuerpo legislativo "no tiene intención de tratar este tipo de leyes" porque van en contra de legislación de fondo como el Código Penal y "no podemos apartarnos de tratados nacionales e internacionales que están legislados".



Los proyectos no llegarán al recinto para su tratamiento, y ambas presentaciones fueron archivadas y no podrá insistirse con el tema, precisó la presidenta de la Comisión de Familia de la Legislatura de Tucumán. Las comisiones se reunieron en forma conjunta para evaluar las iniciativas impulsadas por el radical Raúl Albarracín, por un lado; y por el peronista Marcelo Caponio y otros 28 legisladores. Assán firmó el proyecto para su presentación pese a "no estar de acuerdo con su contenido", porque consideró que "estos temas merecen ser debatidos y tratarlos" por el cuerpo.



A partir de la presentación del último proyecto, el jueves se desató una fuerte polémica por los proyectos que proponían dar cumplimiento al artículo 146 de la Constitución, según el cual el Estado reconoce a la salud como "derecho fundamental de la persona" y el "derecho a la vida desde la concepción".



Télam