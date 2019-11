El Tribunal Oral Federal 2 rechazó hoy el pedido de la defensa de la ex presidenta y vicepresidenta electa, Cristina Kirchner, para que se garantice la transmisión de su declaración indagatoria del próximo lunes en el juicio oral por las presuntas irregularidades en la obra pública.

Fuentes judiciales informaron que los jueces Jorge Gorini y Andrés Basso señalaron que al inicio del juicio se fijaron las etapas que serían transmitidas y entre ellas no estaban las indagatorias. Por su parte, el camarista Rodrigo Giménez Uriburu votó a favor del pedido de la defensa de la ex mandataria por la gran trascendencia que el caso tuvo hasta ahora y que se multiplicará el lunes.

Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, había pedido que su indagatoria sea transmitida por el Centro de Información Judicial (CIJ), la pagina web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que desde allí cualquier canal de televisión o radio pueda tomar la información. Basó el pedido en una resolución del máximo tribunal que estableció que las indagatorias de los juicios podían ser transmitidas.

Los jueces Gorini y Basso recordaron que dos semanas antes del comienzo del juicio -el 21 de mayo pasado- resolvieron que se iba a poder transmitir el inicio, la discusión final y el veredicto del proceso en el que se juzga si hubo irregularidades en las obras públicas que las empresas de Lázaro Báez recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Los magistrados señalaron que ninguna parte objetó esa decisión que excluyó las indagatorias de la transmisión.

“El principio procesal de publicidad de determinadas etapas del debate no es equivalente a transmisión en vivo del mismo, sino que se satisface mediante el aseguramiento de la debida y correcta difusión de cuanto ocurra en el juicio preservando el buen orden en el desarrollo de la audiencia”, explicaron, y agregaron que “no existen ni se invocan razones novedosas” por parte de la defensa de la ex mandataria para modificar el criterio.

Agregaron que “la debida publicidad del juicio no exige su difusión en vivo, sino que se encuentra garantizada a partir de la libre concurrencia de la ciudadanía que lo desee a la Sala de Audiencias, la acreditación y asistencia de medios de prensa" y que las indagatorias de los otros 12 acusados no fueron transmitidas.

Los magistrados señalaron que la audiencia será grabada y que podrá tener una copia “a los fines que estime pertinentes”.

Por su parte, el juez Giménez Uriburu sostuvo que, si bien el tribunal había fijado los momentos del juicio para su transmisión, entendió que por algunas circunstancias debía modificarse. Una fue “la gran trascendencia que ha generado el debate iniciado el pasado 21 de mayo” por la difusión que tuvo en los medios de comunicación, inclusive las indagatorias de los otros 12 acusados del caso.

“Si en el caso que nos ocupa tenemos en cuenta que se trata además de la declaración de quien revistiera el cargo de ex Presidenta de la Nación –actualmente Vicepresidenta electa a poco de asumir su cargo– resulta sencillo pronosticar que todo lo concerniente a su acto de defensa tendrá una aún más amplia propagación”, señaló, para votar por la transmisión de la indagatoria de la vicepresidenta electa.

El juez señaló que la no transmisión de las indagatorias fue para que los testigos convocados a declarar no conozcan lo que dijeron los acusados. Pero las indagatorias fueron informadas por los medios de comunicación. Así, entendió Giménez Uriburu que la prohibición de la transmisión quedó “inoperante” y que “debe prevalecer entonces el principio de publicidad del proceso como condición fundamental de legitimidad de la administración de justicia".

El próximo lunes a las 9:30 será la indagatoria de Cristina Kirchner en los tribunales de Comodoro Py. Será a ocho días de asumir como vicepresidenta de la Nación y su defensa adelantó que va a declarar ante los jueces. Es la primera indagatoria de la ex mandataria en un juicio oral.

La ex mandataria está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que desde el Estado les asignó de manera presuntamente irregular 52 obras públicas a las empresas de Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz. Junto con Cristina Kirchner y Báez están acusados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y ex funcionarios de Vialidad nacional y de Santa Cruz. En total son 13 acusados. Tanto Báez, López y De Vido se negaron a declarar y dijeron que lo harán más adelante.