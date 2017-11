Aplausos. "Es para nosotros un día difícil porque todavía no podemos hacer el duelo", señaló Sergio Maldonado ante los aplausos de la multitud.

Una multitudinaria marcha se realizó ayer por la tarde en Plaza de Mayo al cumplirse tres meses de la desaparición del fallecido Santiago Maldonado.



Los organizadores calcularon en 120 mil los presentes; lo cierto es que entre la multitud se vieron fotos del joven hallado muerto en el Río Chubut, con leyendas que exigían justicia y la acusación de que "el Gobierno es responsable" de su muerte. En la Plaza de la ciudad de Buenos Aires también se observaron algunos carteles que expresaban "Santiago vivirá en la lucha de los pueblos" y "Todos tenemos sangre mapuche. Los ricos en las manos", pero a diferencia de las anteriores ocasiones, no se produjeron pintadas sobre la fachada del Cabildo.



Sergio Maldonado fue el único orador acompañado por organismos de derechos humanos en el escenario, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y su esposa Andrea Antico, a quienes abrazó al finalizar su discurso.



En su alocución, apuntó contra aquellos sectores, "incluyendo medios de comunicación, que quieren cerrar el caso" y aseveró que "una fuerza de seguridad del Estado, en este caso la Gendarmería, tiene que dar cuenta de su accionar". Además, denunció a quienes buscan "entorpecer y encubrir" la investigación de la desaparición y muerte de su hermano Santiago, y avisó: "No vamos a abandonar, y vamos a pedir justicia todos los días".



Sin bien no se produjeron hechos de violencia destacables, tras el discurso de Sergio Maldonado se produjo un enfrentamiento a golpes entre periodistas y camarógrafos durante la organización de la rueda de prensa, que debió ser demorada varios minutos por los insultos y empujones.



En diálogo con la agencia de noticias DyN, Maldonado exigió al Poder Ejecutivo "la verdad y la justicia, y que todos los culpables sean procesados", y agregó: "Parte de esos son los que están en el Gobierno", con el que dijo que no tiene ningún interés en reunirse tras la aparición del cuerpo de Santiago. En tanto, apuntó contra los medios de comunicación y políticos que, según denunció, "dijeron que nosotros instalamos que era desaparición forzada (la de su hermano) para cobrar plata".



Confirman 3 detenciones

El Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires confirmó ayer que tres personas fueron detenidas tras la marcha realizada en Plaza de Mayo en reclamo de justicia para Santiago Maldonado, poco después de producirse la desconcentración. Los detenidos fueron apresados a la altura de Hipólito Yrigoyen al 700, en la zona del centro porteño, y habían estado involucrados en la rotura de vidrieras y los frentes de algunos negocios. En la causa interviene la Fiscalía Contravencional número 37 de la Ciudad.