La provincia del Chaco alcanzará las 100.000 pensiones no contributivas para personas con discapacidad entre agosto y septiembre, y se trata del "máximo nivel de inclusión en la historia de la provincia", anunciaron ayer el presidente Alberto Fernández junto al gobernador Jorge Capitanich durante la apertura del séptimo Congreso Internacional sobre la Discapacidad (CID).

"Las pensiones no son un beneficio, son un derecho y esta mirada es muy distinta, porque si creo que es un beneficio puedo entregarla o no, pero si es un derecho tengo que entregarlas y punto", explicó el Presidente. "Nosotros entregamos 350.000 pensiones no contributivas, es decir más del doble -que durante la gestión anterior de Juntos por el Cambio-, restituyendo las 170.000 que se dieron de baja en el gobierno de Macri", sostuvo.

En ese sentido, detalló que "durante toda la gestión de Juntos por el Cambio se entregaron 163.000 pensiones no contributivas, se dieron de baja 170.000 y se dejaron cajoneadas otras 140.000". Asimismo, recordó que, cuando asumió la Presidencia, "el Estado mantenía una deuda con prestadores que ascendía a $5.100 millones", que "fue pagada en el transcurso de 90 días y desde entonces esos prestadores cobran en 45 días contra los 120 días que tardaban en cobrar antes". Por su parte, Capitanich destacó que el aumento de las pensiones a 100 mil "es el máximo nivel de inclusión en la historia de la provincia, y nos va a permitir garantizar un derecho social. Esto forma parte de una política de Estado"; y recordó que en el 2007 no llegaba a 20.000.