Figuras clave. El acto en la ex ESMA contó con la presencia de la vicepresidenta y el secretario de Derechos Humanos.





El acto central por el 26 aniversario del atentado contra la embajada de Israel se realizó ayer en el Archivo de la Memoria, en la ex ESMA, donde se repitió el reclamo por el fin de la impunidad con mensajes de la vicepresidenta, Gabriela Michetti; del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y del embajador de Israel en la Argentina, Ilan Sztulman. El acto central para recordar lo sucedido el 17 de marzo de 1992 no se desarrolló en Arroyo al 900, donde estaba la sede diplomática y habitualmente se realizan los homenajes, sino que se trasladó a la ex ESMA. En el lugar del ataque se congregaron sobrevivientes, después del acto central. Michetti consideró que el traslado a la ex ESMA es "un símbolo de que es un tema de máxima prioridad".