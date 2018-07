Una Mesa de Enlace recargada volvió a plantar bandera frente a los derechos de exportación que todavía gravan la venta de granos.



Los históricos dirigentes agropecuarios del 2008 fueron homenajeados por los actuales para conmemorar el décimo aniversario del voto "no positivo" de Julio Cobos, que derrumbó las retenciones móviles de la famosa Resolución 125. Pero en el encuentro realizado ayer al mediodía en La Rural los ruralistas asumieron que haber ganado esa batalla no les otorgó un triunfo definitivo.



El dirigente rural Carlos Garetto consideró que "hablar nuevamente de retenciones significa que algunos funcionarios, políticos de distintos signos, no entendieron la lección de la 125".



En un documento difundido el viernes último, el Fondo Monetario recomendó a la Argentina frenar la rebaja de retenciones a las exportaciones de soja para mejorar el escenario fiscal. El organismo considera que así habrá más posibilidades de disminuir el déficit primario y llevarlo a 2,7% del PBI este año y a 1,3% en 2019.