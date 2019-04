Incorregible. Samid negó haber mentido sobre el motivo de su viaje: "Me fui un fin de semana de vacaciones porque estaba muy estresado", dijo.

En un vuelo comercial de la empresa Avianca, anoche llegó de regreso al país, tal como estaba previsto, el detenido empresario de la carne Alberto Samid, deportado de Belice y acusado en Argentina por los delitos de asociación ilícita y evasión.



El denominado "Rey de la Carne" llegó al aeropuerto de Ezeiza pasadas las 22 e inmediatamente fue trasladado a una dependencia de la Policía Federal hasta que el tribunal oral ante el que tiene que presentarse lo llame a declarar. Todo indicaba anoche que, hoy mismo, Samid estará frente al juez. Sin embargo, este no será el único mal trago que enfrentará el viejo militante y dirigente peronista: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich adelantó ayer que el Gobierno le solicitará al tribunal que el empresario se haga cargo del costo de su búsqueda si es condenado por evasión y lavado. Esto es por los gastos en pasajes aéreos, viáticos y cobertura médica para él y los dos custodios de la Policía Federal.



También solicitarán que Samid se haga pagar los $366.567,80 que el Estado gastó en buscarlo durante sus tres días en la clandestinidad, que terminaron cuando la Policía de Belice lo detuvo el viernes por la noche en la isla San Pedro.



El "rey de la carne" aterrizará este martes por la noche en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza escoltado por los dos oficiales de la Policía Federal (PFA) que viajaron a Belice para hacerse cargo del procedimiento de regreso.



Samid quedará detenido hasta que el TOPE 1 dicte sentencia contra él y nueve acusados más por los delitos de asociación ilícita, evasión impositiva y lavado de dinero en la cadena de carnicería "La Lonja".



En el juicio, la fiscal María del Carmen Rogliano acusó de esos delitos también a María Susana Moreno, Alicia Samid (hermana del empresario), Lilian Lastoria, Luis Balanho, Zoraida Martín, Teresa Fornasier, Claudio Pileoo, Roberto Cañete y Francisco Burgos



Durante el vuelo de regreso, Samid declaró ante Maru Duffard para TN Central: "Me fui un fin de semana de vacaciones. Estaba muy estresado. Ahora, no sé qué pasó acá. No tengo miedo de ir preso".