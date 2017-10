¿Un caso de bullying? El niño de siete años, junto a su madre. Analizarán documentos para ver si se trata de un caso de bullying.

Las autoridades educativas bonaerenses relevaron ayer en forma transitoria de sus funciones a la directora y a dos maestras de una escuela de Hurlingham por humillar a un niño de 7 años a quien no se le concedió permiso para ir al baño y se orinó frente a sus compañeros.



Ocurrió en la Escuela 27 Juan Manuel de Rosas, de la localidad de William Morris, partido bonaerense de Hurlingham, donde la madre del niño denunció que la maestra de tercer grado dijo en el patio del establecimiento, a micrófono abierto, que su hijo se había "meado" en la fila.



La inspectora Adriana Munda confirmó ayer que se procedió al "relevo transitorio de sus funciones" de la directora y dos maestras de esa escuela, mientras se investiga si fueron vulnerados los derechos del niño.



"Nuestro interés es que el niño se reintegre mañana a clases y recomponga el vínculo con sus compañeros", sostuvo. Munda se apersonó ayer en la escuela, donde dialogó con los docentes y con los padres del niño que fue objeto de burlas.



La inspectora afirmó que el relevo de la directora y dos maestras "es una medida preventiva" y dijo que las docentes serán ubicadas temporalmente en otras funciones, pero "no donde haya niños".



Asimismo, manifestó que se instrumentarán "talleres de reflexión" para padres, docentes y alumnos, a fin de que estos episodios "no vuelvan a repetirse".



La madre del niño, llamada Yésica, detalló que el hecho ocurrió el miércoles 27 de septiembre, 15 minutos antes de terminar la jornada, cuando su hijo le pidió permiso a la maestra de segundo grado para ir al baño, quien no se lo concedió, por lo que se hizo pis encima.



"Él se hizo pis encima, su maestra fue, limpió y se puso en la fila. En el momento de la despedida de la bandera, la maestra de tercer grado dijo en el micrófono: "Pobre la señorita de segundo grado que tiene un meado"", puntualizó.



"Ese día cuando salió mi nene me dijo: "Mamá, tuve un accidente". Y me contó lo sucedido. Después de eso no quiere venir a la escuela de la vergüenza que le da. Nosotros planteamos el tema con la directora y su respuesta fue: "Hay muchas escuelas"", agregó.



La mujer sostuvo que la docente de su hijo le mandó a través de su hermano una carta al niño afectado. "Quiero pedirte que vuelvas a la escuela, tus compañeros te extrañan y los docentes y directivos también, no hay nada sin solución", escribió la docente del niño que recibió burlas de docentes y compañeros.



La inspectora agregó que tiene que "analizar toda la documentación" para "decir si hubo o no bullying" por parte de la docente y añadió que si la madre no quiere que su hijo vuelva al colegio por unos días, van a enviarle toda la tarea a su casa para que no se atrase. La docente que se burló del nene de 7 años fue apartada de su cargo hasta que finalice la investigación que determinará si debe ser sancionada, informaron ayer las autoridades de Educación de la provincia de Buenos Aires. También fueron relevadas transitoriamente de su cargo la directora de la escuela, por no tomar medidas, y la maestra del grado al que concurre el niño, por no dejarlo ir al baño. Agencias