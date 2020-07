El camionero que protagonizó un accidente a 90 kilómetros de Río Gallegos tras filmarse haciendo maniobras peligrosas en la ruta, descontrolado y con una damajuana de vino en la mano, apareció para hacer su descargo. Después del episodio que generó total indignación, Leonardo "Renolito" Mokfalvi se defendió con palabras discriminatorias: "Yo no me mandé una cag... Volqué para no chocar de frente con un chileno de m...".

"¿Qué tal? Ya estoy en Gallegos. Con el camión roto, pero no porque yo me mandé una cagada, sino porque un chileno de m... se me subió de frente y bueno, me la tuve que bancar para no pegarme un palo", lanzó el protagonista de los videos.

En las imágenes viralizadas, se puede ver que "Renolito" manejó sin cadenas en una ruta nevada, con una damajuana de vino en la mano y con una velocidad que superaba la permitida. El desenlace fue un accidente a 90 kilómetros de Río Gallegos, alrededor de las 16 horas del viernes.

A los chicos que se nutren de esto, de los accidentes... y a todos los que vinieron a robar mercadería antes de preguntar si me faltaba algo, que Dios los bendiga, simplemente", dijo el hombre.

Después, apuntó contra quienes lo criticaron por el episodio: "Estoy totalmente capacitado para enseñarles a todos cómo andar en la ruta, ¿está? Entonces, humildemente les digo... el que subió algo, me chup... la verdad es que no me interesa. Si sigo manejando o no, ustedes no me ganan nunca".

"A todos los que me putearon cuando entré de Tres Cerros para arriba, que me hacían cuernos y que decían que no iba a llegar.. yo llegué sin cadenas. Ustedes no tienen experiencia, yo sí: 35 años en esto", concluyó.

Pablo Carignano, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, informó en diálogo con TN que el organismo suspendió la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) del camionero. Además, informó que, en caso de querer recuperarla, deberá someterse a un riguroso examen psicofísico.

"Inmediatamente que tomamos conocimiento de los videos, desde la agencia decidimos suspender su licencia profesional de transporte de carga. Basta, no maneja mas", manifestó Carignano. "Si quiere hacerlo otra vez, deberá someterse a exámenes psicofísicos", agregó.

El director sostuvo que la medida apunta a proteger a toda la ciudadanía e, incluso, al mismo Mokfalvi. "Hay que ponerle un freno a eso porque puede matar a alguien y a él también. Es una locura absoluta", señaló.

"No se puede decir si estaba bajo el efecto de alguna sustancia porque los exámenes tendrían que haberse hecho en el momento. No podemos ir hacia atrás y reconstruir cómo estaba. Lo que sí, de las imágenes se desprende un profundo desprecio por el cumplimiento de las normas", resaltó Carignano.