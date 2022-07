Esta tarde se conoció la renuncia del ministro de Economía Martín Guzmán. Fue el propio funcionario quien dio a conocer su decisión de dejar su cargo a través de una publicación en su cuenta de Twitter.

Quien decidió seguir los mismos pasos que Guzmán, es el secretario de Hacienda de la Nación. Hablamos de Raúl Enrique Rigo, quien presentó su renuncia ante el presidente Alberto Fernández

En la carta presentada ante el Presidente, el titular de Hacienda expresó: "Me dirijo a usted, a los efectos de presentarle mi renuncia al cargo de Secretario de Hacienda de la Nacion, en el cual me desempeño desde el 10 de diciembre de 2019 desde el inicio de su gestión. Sin otro particular, Saludo a usted Atentamente".