Ayuda. La casa donde encontraron a los chicos. Gracias a las redes sociales, en minutos se creó una campaña para conseguir agua, alimentos, ropa, zapatillas y pañales.

Cinco hermanos, uno de ellos un bebé con diez días de vida, fueron encontrados abandonados por estas horas en la provincia de Buenos Aires.



A los menores los hallaron descalzos, sin abrigos y repletos de insectos, en una casa en medio de un monte, en una zona semi selvática, en la localidad balnearia de Punta Lara, partido de Ensenada.



"Cuando llegamos el bebé estaba cubierto de moscas y de hormigas", dijo Silvana Acuña, una de las tres policías que participó del operativo de rescate, el miércoles por la tarde.



Según pudo saber el diario La Nación, los padres de los pequeños son vendedores ambulantes en los trenes. Norma Polí, de la comisaría de la Mujer de Ensenada, informó que los padres de los menores se acercaron al hospital el miércoles a la noche. La madre quedó demorada.



En sede policial la mamá declaró que dejó a los niños para ir a buscar una torta y unas pizzas para festejar el cumpleaños de uno de los menores, que había sido el día anterior.



"Nosotros los llevamos a la comisaría del menor y de la familia para determinar en qué condición estaban los nenes. Los trasladamos al Hospital Horacio Cestino de Ensenada", dijo Acuña. En esa Institución permanecían ayer los menores tras ser revisados por médicos pediatras y especialistas en distintas disciplinas.



Jorge Gutiérrez, director del hospital Cestino, declaró ayer por la mañana ante medios de prensa que los chicos están bien y en condiciones de ser dados de alta cuando la Justicia (que le solicitó al centro médico que tuviera en custodia a los menores) lo autorice.



Acuña, que tiene la jerarquía de oficial subayudante, llegó a la casa situada en 11 y 140 de Punta Lara alertada por un llamado de la abuela al 911 junto con dos oficiales. Era un lugar semi abandonado. Con un balcón expuesto en altura de más de dos metros, donde estaban los menores de edad.



"Están solos, se van a morir, la madre los dejó, por favor hagan algo", fue lo que dijo la mujer en un intento por salvar a su nietos.



Además del bebé de 10 días de vida había una nena de tres años, otra nena de seis, una de siete y un nene de doce años. "Sólo nos dijeron que sus papás se habían ido. Nada más", relató Acuña.



"Estaban sin alimentos. Cuando les pedimos que se abrigaran no tenían ni medias ni camperas y las zapatillas estaban mojadas", dijo la policía.

En cuanto al caso, la abuela de los niños refirió la situación de adicción de ambos progenitores. "La principal hipótesis es que vayan a un hogar todos juntos, ya que la abuela no estaría en condiciones de cuidarlos. Luego se buscará a ver si existen otros referentes afectivos", informó Pilar Molina, responsable del organismo provincial de la Niñez y la Adolescencia.



Además de esos cinco hermanos hay otros dos más que no estaban en la casa en el momento que fueron abandonados. De los siete niños sólo tres están escolarizados. Comenzaron a asistir a la escuela en abril último.



"Los niños no presentan signos de violencia ni de desnutrición", informaron desde la comisaría de la mujer. "Esos chicos no estaban abandonados pero sufrían una situación de negligencia. Tiene padre, madre y abuela, todos con problemas", se aseguró desde el organismo provincial de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires.



Lo cierto es que en las actuaciones policiales iniciada ante la comisaría de la Mujer la carátula es "abandono de persona".