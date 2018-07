Con Italia. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne (derecha), se reunió ayer por la tarde con el ministro de Economía y Finanzas de Italia, Giovanni Tria.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, aseguró que el acuerdo que firmaron Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ayudará a recuperar la confianza del mercado.



"Estamos a favor del préstamo del FMI. Obviamente participamos y formamos parte de esa facilidad que se otorgó. Creemos que el financiamiento otorga un respaldo de confianza en el nivel de activos, que con suerte no necesitarán pero lo tienen", indicó ayer a la mañana durante la conferencia de prensa que brindó en el marco de la reunión de los ministros de Economía y titulares de bancos centrales del Grupo de los 20 países industrializados y emergentes que se celebra en Buenos Aires.



Ayer por la mañana, Mnuchin ofreció una conferencia a la prensa. Fue en el hotel Alvear y repasó los temas más calientes de la agenda global. También tuvo tiempo para evaluar la situación argentina. "Hay oportunidades tremendas en su economía. Veo asuntos, reformas sobre las que el Gobierno está trabajando específicamente que no quiero comentar públicamente. Pero es alentador para nosotros la combinación del modo en que las autoridades manejaron la situación económica y el programa con el FMI", respondió el secretario del Tesoro sobre la respuesta del Gobierno argentino a la crisis cambiaria de los últimos meses.



Sobre el monto del paquete del FMI, Mnuchin señaló que "es más que suficiente". El organismo aprobó un desembolso de U$S 50.000 millones en tres años. Dijo que si ven motivos para revisar el monto, se evaluará entonces.



En una serie de reuniones con las máximas autoridades financieras de Estados Unidos, Reino Unido de Gran Bretaña y Brasil, el presidente del Banco Central Luis Caputo recibió apoyos hacia la política de la entidad y la dirección económica del país.



Mientras su par de Hacienda, Nicolás Dujovne, se ocupó de las reuniones con los representantes de España e Italia, Caputo se reunió individualmente con Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de EEUU; Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, e Ilan Goldfajn, gobernador del Banco Central de Brasil.



Durante los encuentros, los tres presidentes de las entidades recalcaron la labor de Caputo al frente del Central y, en un marco más amplio, apoyaron los avances del equipo argentino en el frente económico.



Las reuniones fueron en el Hotel Alvear, luego de que Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, diera el comienzo oficial de las actividades del fin de semana dentro del marco de la Tercera Reunión de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G-20.



Las reuniones de los últimos días marcan la primera vez que Caputo se reúne con representantes extranjeros en su nuevo rol al frente de la entidad monetaria. Previamente, el ex ministro de Finanzas tuvo una reunión el viernes por la tarde con Lagarde, en el cual los temas cubiertos fueron de naturaleza protocolar de cara al G-20, aunque también se tocaron cuestiones de la economía argentina. Ese día también conversó con Ueli Maurer, jefe del Departamento Federal de Finanzas de Suiza.