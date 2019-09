Por orden judicial, comenzó a regir desde las 22 horas de ayer y hasta las 7 de la mañana la restricción de vuelos nocturnos en El Palomar, mientras que la Administración Nacional de Aviación Civil ( ANAC) ratificó que "los estudios demuestran que no hay perjuicio a los vecinos".

El titular de la ANAC, Tomás Insausti, ratificó que "los estudios realizados por ANAC" demuestran que no hay perjuicio a los vecinos por los vuelos nocturnos. Insausti señaló que "en el último informe que presentamos queda debidamente establecido que los ruidos están por debajo de los límites internacionales permitidos y que cuando esos ruidos superan el límite, no son ocasionados precisamente por los aviones y son ajenos a su operación". "Sin embargo la jueza rechazó, no sólo este informe, sino todos los que le fuimos presentando, según sus propios requerimientos, con argumentos que no sólo demuestran falta de solidez, sino que en algunos casos hasta se contradice con su propia resolución", dijo Insausti, quien cuestionó a la jueza Martina Forns por "pertenecer a Justicia Legítima".

La medida, rechazada por pilotos de las líneas low cost que operan allí y vecinos que sufren por las pérdidas en sus comercios, fue apelada por la ANAC y las compañías aéreas Flybondi y JetSmart ante la Cámara federal de San Martín.