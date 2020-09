Alberto Fernández recibió este miércoles a la tarde en la quinta de Olivos a Axel Kicillof y a un grupo de intendentes del conurbano, según confiaron a Clarín fuentes oficiales.

La reunión se convocó en medio de la protesta de sectores de la policía Bonaerense, que comenzó el lunes y que este miércoles llegó hasta la quinta presidencial, con una protesta de efectivos en la puerta de la residencia que fue rechazada de manera unánime por los diferentes espacios políticos, del oficialismo y la oposición.

No estaba, hasta media tarde, previsto que Fernández hable por cadena Nacional como trascendió en un momento. Tras la reunión podría haber una conferencia de prensa compartida entre el Presidente, el gobernador y algunos intendentes.

En paralelo, distintas organizaciones políticas, entre ellas la CTEP que conduce Juan Grabois, convocaron a concentrarse frente a la Quinta de Olivos a las 20 horas en "defensa de la democracia".

Pero tras ese pedido de movilización, el Presidente salió a desalentar la marcha y argumentó que no era conveniente hacerlo en plena pandemia. “Agradezco todas las muestras de preocupación y afecto que he recibido. Los problemas debemos afrontarlos y resolverlos en paz y con sensatez. A quienes quieren venir a acompañarme, los abrazo y les pido que no olviden que estamos en pandemia. No potenciemos el riesgo”, publicó Fernández en su cuenta de Twitter.

La protesta de la Policía bonaerense se inició hace tres días y fue levantando volumen. entre otros reclamos, piden aumentos de sueldos, mejoras en el equipamiento y los vehículos. Los uniformados tuvieron fuertes críticas contra el ministro de Seguridad de la Provincia Sergio Berni, que fue respaldado por el gobernador Kicillof y el Gobierno.

La movilización a Olivos de los efectivos de la bonaerense fue criticada por casi todo el arco político. Además del oficialismo, que salió a respaldar al Presidente y Kicillof, los principales referentes de la oposición cuestionaron el accionar. Hubo comunicados con repudios a la medida de la UCR y el PRO.

También se sumó el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, el diputado radical Mario Negri y referentes de la Coalición Cívica como el diputado Maxi Ferraro.