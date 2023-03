Ricardo Bussi, presidente de Fuerza Republicana y candidato a gobernador nuevamente en Tucumán, lanzó un polémico spot de campaña en redes sociales donde promueve la portación libre de armas.

En el video se lo puede ver preparando todo el equipo (pistola, auriculares y anteojos) para hacer una demostración de tiro y acto seguido deja un mensaje donde dice: "Que la próxima vida que se pierda no sea la tuya, defendamos a nuestra familia de los delincuentes, sí a la portación legal y libre de armas".

¡Qué la próxima vida que se pierda no sea la tuya! Defendamos a nuestras familias de los delincuentes ¡Si a la portación libre y legal de armas! @JMilei #Tucuman #MileiPresidente #Milei2023 pic.twitter.com/24kTzg7rgA — Ricardo Bussi (@ricardobussi) March 13, 2023

El sport fue lanzado en medio de una seguidilla de hechos violentos que sacuden a Tucumán y al país.

Bussi está encolumnado detrás de Javier Milei y no es la primera vez que habla de este tema.

En 2019 habló de la inseguridad. En ese momento había planteado que preso que no trabaja, preso que no come y había basado su campaña anunciando que iba a llamar a las fuerzas federales si se convertía en gobernador.