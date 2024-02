El presidente del bloque PRO de la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, dijo este jueves que no cree que haya una fusión de su partido con La Libertad Avanza y destacó que esa fuerza política "tiene una identidad partidaria propia de más de 20 años y una construcción política a lo largo y ancho del país".



En un comunicado, Ritondo destacó que "tenemos una mirada de acompañamiento y responsabilidad ante este Gobierno", al defender al postura que tuvo esa bancada de acompañar en general y en particular el proyecto de ley Bases, cuya sanción se frustró.



"Con la Libertad Avanza compartimos muchas cuestiones y la visión de un cambio para la Argentina. Nosotros no podemos pedir el voto por el cambio en campaña, y después votar en contra del cambio en el Congreso" destacó.



Ritondo también señaló que en el Pro habrá un debate interno sobre cuál será la estrategia que desarrollará esa fuerza política en los próximos meses.



En ese sentido, el legislador macrista señaló: "En el PRO vamos a tener nuestro debate interno, y todos los dirigentes del partido son importantes en la toma de decisiones".



"Estamos en la puerta de una normalización partidaria a nivel nacional. Es un proceso, no es algo que se define de hoy para mañana, pero sí tenemos la decisión de acompañar todo lo que tenga que ver con el cambio", señaló.