Dicen que se quedaron sin nada en un país que visitaban por primera vez y que el recinto dejó en claro que iba a responder por la situación. David Berardo y Verónica Zalazar, turistas argentinos, denunciaron un robo en lugar no habitado que sufrieron hace pocos días en las cabañas Las Añañucas II, ubicado en la Avenida del Mar.

Este es el complejo de cabañas donde robaron

Tras mostrar constancia de la denuncia, indicaron que venían desde Córdoba a pasar unos días de relajo en La Serena, con el objetivo de seguir hasta el sur de Chile, cuando en cosas de minutos, su primera visita a la Región se transformó en un tormento. Detallaron que, al no encontrar un lugar para cenar en el centro de la ciudad, fueron a comer a un restorán a una cuadra de las cabañas y que cuando llegaron a su lugar de alojamiento, “encontramos la ventana abierta y no estaba nuestra valija, donde llevábamos ropa, una cámara fotográfica y las declaraciones juradas que piden acá para el ingreso de niños y niñas”. Dijeron que también les substrajeron su vehículo, el que apareció después.

Sindicaron ellos las malas medidas de seguridad del lugar como las causas del hecho y agregaron que el dueño no se quiso hacer cargo, dejándolos solos “en un país que no conocemos. Es la primera vez que venimos. Llegamos con GPS hasta acá y yo quería ir a conocer el sur”, indica Berardo, quien también deja claro que todo esto lo hace más por sus hijos: “quienes se sintieron vulnerados con esto. Así que decidimos buscar otro sitio donde dormir, porque quedamos sin nada. No nos cobraron los otros días pero eso poco nos ayuda”.

Los delincuentes quedaron filamdos

También manifestaron que pudieron ver el video de la cámara de seguridad y que reconocen a los autores materiales del hecho, entregando imágenes como medios de prueba. Finalmente, presentaron también como evidencia una imagen de este registro audiovisual y agradecieron la ayuda que han recibido, tanto de los otros residentes como de las autoridades: “estamos muy agradecidos de todos los chilenos que nos hay ayudado. Las autoridades se han portado muy bien con nosotros y nos han auxiliado en todo lo que hemos necesitado”.

Fuente: Diario El Día