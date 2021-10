Siguen los cambios en el gabinete del presidente Alberto Fernández. En medio del fin de semana largo, se anunció que se desplazará de su cargo a la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, y que en su lugar ingresará un exfuncionario de Cristina Kirchner: Roberto Feletti.

A través de un comunicado que difundió presidencia se indicó: “El Jefe de Gabinete, Juan Manzur, por indicación del Presidente de la Nación Alberto Fernández, ha dispuesto que Paula Español pase a desempeñarse en el ámbito del Ministerio del Interior. Allí trabajará, en conjunto con las provincias, en la coordinación de estrategias y proyectos de desarrollo a nivel federal, que contemplen la radicación de empresas, la agregación de valor, la generación de empleo y el arraigo socio-productivo en cada rincón del país”.

Tras ello el texto anuncia al sucesor: “Asimismo, el Presidente de la Nación ha designado a Roberto Feletti para que asuma las funciones de Secretario de Comercio Interior en el marco del Ministerio de Desarrollo Productivo”.

Español forma parte de la docena de funcionarios alineados a Cristina Kirchner que habían puesto a disposición su renuncia tras la derrota de en las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Además, había quedado en el centro de la escena de críticas internas por la suba de precios que repercutía en la inflación.

Desde el entorno de la ahora exsecretaria dijeron que comenzará a trabajar en el Ministerio del Interior como parte del proyecto federal que está diseñando la cartera del ministro Eduardo “Wado” de Pedro, que “busca generar sinergia entre producción y valor agregado con una mirada territorial”.

“A raíz de la convocatoria para este nuevo desafío en el que puede continuar aportando con su experiencia y conocimientos, Español deja su puesto en la Secretaría de Comercio Interior, tras dos años de gestión signados principalmente por la pandemia y la implementación de Precios Máximos, Ley de Góndolas, Súper Cerca y la reformulación de Precios Cuidados”, detallaron.

Tras su cambio, Español dijo: “Continúo en la gestión pública desde otro rol para seguir trabajando por la reconstrucción de la Argentina y el proyecto de país que queremos”.

“La estrategia de Guillermo Moreno para combatir la inflación fue brillante”

Mientras Feletti era diputado nacional por el Frente para la Victoria y comandaba la comisión de Presupuesto había defendido, en forma dura, las estrategias de Guillermo Moreno para controlar los precios y que incluían amenazas a empresarios.

En el 2013, al ser consultado sobre el accionar del funcionario para “combatir la inflación”, Feletti respondió que “la estrategia fue brillante”. Durante una entrevista con el diario Tiempo Argentino, el legislador había defendido la implementación de la supercard, el congelamiento de precios y las trabas a las importaciones.

“Lo hizo en base a la apropiación de la tasa de Ganancia [la estrategia de Moreno para combatir la inflación]. Por ejemplo, la supercard es intervenir en la renta financiera, qué es el congelamiento, intervenir en la renta de la venta de productos, qué es el control de importaciones. Estás interviniendo en la tasa de Ganancia de la economía. Perfecto. Pero los tipos te responden desplomándote la inversión. Ahora, bueno, está bien, ¿pero cómo superás la restricción externa? ¿tomás deuda, hacés ajuste de las importaciones devaluando, política de sustitución? Sí, claro, la estrategia de Guillermo fue brillante”, aseguró Feletti.

Enseguida, continuó con sus elogios a las políticas del polémico funcionario: “Acá algunos lo cargan. Pero Moreno le llevó a la presidenta U$S 15.600 millones de superávit comercial. Y no se te derrumbó nada, se te angostó el crecimiento pero no se derrumbó nada”, añadió.