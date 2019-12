Una violenta interna se desató en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) entre el sector que respalda a su titular, Roberto Fernández, y la oposición a la conducción del sindicato. La oposición ocupó esta tarde la sede gremial y hubo enfrentamientos a golpes, con elementos cortantes y de fuego, lo que provocó que varias personas resultaran heridas.

Los opositores a Fernández se dirigieron al sindicato y tomaron el edificio de la calle Moreno al 2900. Están encabezados por el dirigente opositor Miguel Bustinduy, quien habla en nombre de los colectiveros que realizan el paro por un reclamo salarial.

Según revelaron fuentes gremiales, los heridos están internados en el Hospital Ramos Mejía y en el Penna. Uno de ellos recibió un disparo de bala, aseguran.

El líder del gremio, Fernández, admitió que convocó a las fuerzas policiales para que ingresen al edificio, y que debió refugiarse en los techos de la sede nacional. "Si suben los mato a fierrazos", dijo. Y aseguró que temía por su vida y la de sus compañeros.

Roberto Fernández.

Los incidentes comenzaron esta mañana en el Puente Pueyrredón y continuaron de manera feroz esta tarde frente a la sede sindical, luego de que se movilizaron hacia el lugar los trabajadores de la empresa de la línea 60 (DOTA), que rechazan la conducción de Fernández y decidieron hoy un paro por tiempo indeterminado en la Ciudad y el conurbano bonaerense, en demanda de mejoras salariales y en rechazo de dos despidos.

"A la policía la pasaron por arriba. No sé, a lo mejor son las últimas palabras que estoy diciendo. De acá, no es que no me puedo defender. Se metieron al gremio, me tomaron hasta el 4to piso, me rompieron todo. Y la policía... No sé, no quiero culpar más a nadie. Tengo heridos, tengo gente descompuesta", dijo Fernández.

"¿Va a entregar la sede?", le consultaron. "Voy a resistir", respondió Fernández. "Si entraron con todo, rompen con todo. La policía dice que si vienen con los carros van a tener que pelear con los de afuera. Y mientras los de adentro nos estamos muriendo", agregó.

"Estoy hasta la manija. Esto es la vida de ellos o la mía. Me tomaron el gremio a los palazos, que venga la Policía", pidió.