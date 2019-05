Roberto Lavagna, ex Ministro de Economía, opinó sobre el panorama político de cara a las elecciones de este año y las reuniones que el actual gobierno fue teniendo con miembros de algunos partidos opositores.

“No me gusta el panorama en general. Hay dos polos muy enfrentados y que ya han ejercido el gobierno con resultados que no son buenos. No me parece que sea lo mejor para el país esos dos extremos fracasados e intentando gobernar en el poder. Por eso la idea de ubicarse con una alternativa nueva más en el centro”, comenzó explicando.

“Tenemos que rescatar las cosas buenas de un lado y del otro pero con una concepción del país menos enfrentada. Ninguno de los dos extremos está buscando ir por ese camino”, agregó.

“No me sentaría a hablar con Rogelio Frigerio. El Presidente hizo una consulta y yo fui el primero en contestar. Antes de hablar con Frigerio, quiero saber cuál es su respuesta sobre lo que propuse”, sostuvo Lavagna.

“Ya hubo varias fotos y no vi que nadie haya dicho ‘nos pusimos de acuerdo en tal y tal cosa’. Frigerio hace un esfuerzo, pero lo hace en el seno de un Gobierno que tiene gente que no quiere consenso y tiene más poder que él”, añadió en dialogo con “Wake Up Team” programa que conduce Mauro Federico por Delta 90.3.

Con respecto al acuerdo con el FMI, indicó: “Si hay algo positivo en todo esto es que el Fondo sabe que la Argentina no tiene capacidad de pago en las fechas previstas. Una renegociación en el plazo de pagos es inevitable.”

“Hay fotos entre la directora del Fondo Monetario y funcionarios del Gobierno que parecen sacadas de revistas del corazón”, completó.

Por último, en relación a los candidatos para las elecciones de octubre, dijo: “Todavía nadie se decidió. El único que manifestó que quería ser reelecto fue Mauricio Macri y desde el propio Cambiemos lo quieren correr. Todas las candidaturas están dando vueltas”.