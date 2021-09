El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta dialogó este viernes con Cada Mañana por Radio Mitre se refirió a la figura del presidente Alberto Fernández tras el escándalo por el festejo en la Quinta de Olivos.

“Lo veo muy errático, lo veo con algunas posiciones que no puedo entender. La defensa de la docente que a los gritos les bajaba línea a los chicos en el aula es gravísimo. Este jueves de vuelta, el desplante a la industria. Es la Unión Industrial, la principal central que representa a la industria en Argentina. Son todas actitudes que muestran el rumbo de país que están llevando. Yo lo veo al presidente muy errático, sin un rumbo claro y con posiciones que son muy preocupantes”, sostuvo.

Al consultarte Marcerlo Longobardi hace cuánto que no comparte una conversación con el mandatario, Rodríguez Larreta indicó: “Hace muchos meses. Me lo encontré en el acto de la UBA por los 200 años. Pero una conversación mano a mano este año no tuve. Yo mostré predisposición a acordar todo el año pasado... Yo sigo creyendo que en la pandemia tenemos que coordinar”.

No obstante, recordó el episodio que hizo cambiar su relación con el Presidente. “Me enteré por los medios de un día para el otro que me cerraban las escuelas. Aún así hace tres semanas hubo una conferencia de prensa de los ministros de salud Vizzotti, Quirós y Gollán donde presentamos juntos los resultados del estudio de compatibilidad de vacunas. Lo hicimos coordinadamente, porque es lo mejor para la Argentina. Fue un estudio que hizo la Ciudad producto de la demora de la Sputnik 2... Salió bien y lo compartimos con Nación”, subrayó el jefe de Gobierno porteño.

En relación a la posibilidad de que haya una baja participación en las elecciones primarias a raíz del contexto sanitario, expresó: “Esperemos que todos vayan a votar. Es muy importante que todos vayan a votar. Se define el rumbo del país. Más allá de la cantidad de diputados y senadores, acá se define qué modelo de país queremos”.

Fuente: Mitre