“(Sergio) Massa es el kirchnerismo, es la continuidad; es como si fuera la reelección de Alberto Fernández, en la fórmula están el ministro de Economía y el jefe de Gabinete del Gobierno”. Así describió Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, a la oferta electoral del frente oficialista Unión por la Patria y, así también, le dio inicio formal a su campaña rumbo a las PASO.

En este sentido, volvió a calificar de “fracaso total” al gobierno nacional, sobre todo por los altos índices de inflación, pobreza e inseguridad, y afirmó que su candidatura representa “el cambio duradero; algo diferente, la acción, el hacer”. “Yo ofrezco trabajo y trabajo”, sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia.

Por otro lado, se refirió al tono que tendrá la discusión interna rumbo a las PASO con Patricia Bullrich, la otra precandidata presidencial de la alianza opositora. “Vamos a estar juntos como en las PASO anteriores, es más, ya estamos trabajando y cuando ocurrieron los hechos de violencia en Jujuy estuvimos todos juntos”, indicó.

Y completó: “La actitud de cada uno tiene que ser la de mantener una PASO con mucho respeto, nunca me han escuchado criticar a nadie de Juntos por el Cambio, eso atenta contra la unidad y yo defiendo la unidad siempre, eso es lo más importante para ganarle al kirchnerismo”.

En otro pasaje del reportaje, y consultado por los hechos de violencia en Jujuy de la semana pasada en ocasión del tratamiento en la Legislatura provincial de la reforma constitucional planteada por el gobernador Gerardo Morales, su compañero de fórmula, y la posibilidad de que se repliquen en otras zonas del país, Larreta señaló: “Ellos amenazan, pero son amenazas del pasado; basta de patoteros, intentaron frenar un cambio que votaron todos los jujeños y no pudieron”.

“No frenaron a Morales, que como yo es un tipo que se la banca y va al frente”, aseguró Larreta. Y añadió: “Jujuy es la prueba de que intentaron la violencia y de que no pudieron frenar el cambio, van a intentar la violencia, pero no me van a frenar, no me frenaron en la ciudad de Buenos Aires”.

La fórmula

El viernes pasado, Rodríguez Larreta oficializó a Morales como su compañero de fórmula. El dirigente radical, así, declinó su postulación presidencial. “Los argentinos necesitamos un cambio real, profundo, total. Uno que se mantenga en el tiempo, porque sino no sirve para nada. No podemos esperar un minuto más, tenemos que ir a fondo y transformar Argentina”, dijo el jefe de Gobierno porteño al comienzo de su discurso.

Durante esa presentación, destacó que su compañero de boleta es un hombre “valiente”, de “acción” y que “representa el federalismo”. “Desde que está en el gobierno, los jujeños viven más tranquilos: se acabaron los aprietes, las amenazas de la Tupac Amarú que funcionaba casi como un estado paralelo. Bueno, esta experiencia se combina con otras virtudes. Él representa el federalismo y Argentina tiene que ser un país federal”.

A su turno, Morales devolvió los elogios a Larreta y respondió: “Gracias Horacio. Un gusto compartir con vos, que también sos un hombre de gestión y tomas decisiones todos los días. Un gusto poder lograr esta confluencia del PRO, el radicalismo, la Coalición Cívica y muchos sectores que integran JXC que, mayoritariamente, creen como nosotros que necesitamos recuperar el diálogo con Argentina”, señaló.

En esta línea, enfatizó: “No tengo dudas de su experiencia, los resultados están a la vista, y qué mejor que una propuesta electoral con dos dirigentes que pueden mostrar con ejemplos concretos lo que han logrado”.

La elección en Córdoba

Por último, Larreta fue consultado por el desempeño de Luis Juez en las elecciones a gobernador en Córdoba, donde Martín Llaryora, el candidato de Juan Schiaretti, se impone por tres puntos cuando aún resta poco más de 5% de mesas a escrutar.

“Es una gran elección de Luis. Todavía falta un 5% de las mesas, venía lento (el escrutinio), esperemos el resultado final, pero fue la mejor elección a gobernador de Juntos por el Cambio en la historia, y eso muestra la fuerza que tiene el cambio y que el kirchnerismo fue un fracaso absoluto”.