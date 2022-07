El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó hoy que su eventual candidatura a Presidente de la Nación "no va a depender de nadie" sino que será fruto de "su decisión"; aseguró que la inflación se baja con "un plan integral y con más exportaciones", y se pronunció por reformas en materia laboral, previsional y de asistencia social.



"Estamos trabajando en un plan nacional con cada provincia, escuchando a la gente porque en esta época hay mucho para escuchar", sostuvo Rodríguez Larreta en la capital provincial, y remarcó que su posible candidatura "no va a depender de nadie, es mi decisión".



Aseguró que "no es tiempo de candidaturas", pero insistió con que en caso de postularse para Presidente en 2023 la decisión será propia y "no va a depender de otros o de qué hagan".



Junto con el diputado nacional Rogelio Frigerio, ministro del Interior durante el Gobierno de Mauricio Macri, Rodríguez Larreta desarrolló una agenda de actividades junto a dirigentes del PRO, vecinos, y sectores productivos de la zona de Paraná, reuniones que se replicarán en Concordia.



En conferencia de prensa, el intendente porteño consideró que "hay que actualizar" el sistema laboral ante "los cambios en las costumbres del mundo"; pidió ir hacia una reforma previsional con un sistema "equitativo, sin privilegios y estable" y planes sociales "sin intermediarios ni organizaciones que decidan".



Además, señaló que el área norte de La Pampa y las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos conforman "una de las zonas más fértiles del mundo", donde "se produce pero podría exportarse y producirse mucho más".



En ese marco, destacó, Entre Ríos es una de las provincias "con mayor potencial para seguir creciendo en la producción de alimentos", y aseguró que es la mayor productora aviar del país.



"Esa parte del país -continuó- tiene que tener un rumbo, un norte en una Argentina que promueva las exportaciones, porque si le ponemos un pie como hacen hoy, no hay destino".



En medio de la puja entre gobernadores y la ciudad de Buenos Aires por la distribución de recursos y la asignación de subsidios a la energía y al transporte público, Rodríguez Larreta resaltó que es "una inquietud y reclamo válido", pero aclaró que esa política "la decide el Gobierno nacional".



Según Larreta, al sistema de transporte de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), dijo, "lo maneja el Gobierno nacional en una vocación concentradora". Y pidió discutir la distribución "para hacer un país más federal, como con Macri".



El jefe de Gobierno porteño pidió además que "el proyecto productivo de cada provincia lo defina cada provincia".



"Necesitamos que la Argentina vuelva a crecer, hay que estabilizar y bajar la inflación que es un tema difícil que no se resuelve hace 80 años", precisó, e indicó que "no se baja con una varita mágica", sino con "un plan integral y con más exportaciones".



Por otro lado, explicó que no cree en "etiquetas tan claras como neoliberalismo o populismo", sino que propone "un plan de 20 años productivo, desarrollista, donde se crezca y se produzca más, invirtiendo con reglas claras y con menos impuestos".