Horacio Rodríguez Larreta confirmó esta noche su relación con la funcionaria Milagros Maylin, quien se desempeña como secretaria de Bienestar Integral de la ciudad de Buenos Aires. “Me enamoré y estoy muy feliz”, expresó el jefe de Gobierno porteño en una entrevista exclusiva que brindó al periodista Luis Novaresio en el canal LN+.

“Siento que me descontractura, me desestructura. Viste que hay veces que soy un poco rígido, duro. Siento que ella me ablanda, siento que ella me hace bien”, agregó el referente de Juntos por el Cambio que habló sobre el tema por primera vez.

“Yo creo en la naturalidad. Ni sobreexponer ni tampoco sobreactuar el secreto. Uno hace una vida natural, camino por la calle y parte de esa vida normal es compartirla con alguien", agregó.

Maylin tiene 36 años y es Licenciada en Comunicación Social (Universidad Austral), además de Magister en Administración de Empresas. Según precisa en su perfil oficial en LinkedIn, es funcionaria del gobierno porteño desde hace casi tres años, periodo en el que además de su actual cargo supo llevar las riendas en el área “Coordinación Estratégica Covid GBA”.

“Milagros es super comprometida con su trabajo, muy inteligente, muy apasionada, tiene una gran energía positiva, trasmite buena onda. Es muy sensible y muy familiera”, detalló Larreta durante la entrevista que le brindó a Novaresio.

Más allá del perfil profesional, tanto Rodríguez Larreta (56) como Maylin —quienes militan en el mismo espacio político desde hace largos años—, comparten un dato de color: ambos son hinchas del mismo club de fútbol, Racing. Además, los dos llegan a este noviazgo luego de haber terminado largas relaciones personales.

La funcionaria —quien además cuenta con dos posgrados: uno en la Universidad de San Andrés y otro en el ESADE— también registró un paso por la gestión pública en el territorio de la provincia de Buenos Aires, a lo largo de la gestión de María Eugenia Vidal, con quien es cercana, en la gobernación. Por aquellos años, Maylin fue subsecretaria de Integración Social y Urbana entre enero de 2018 y diciembre de 2019. Y antes de eso, también fue Directora Provincial del Control de Gestión bonaerense, desde diciembre de 2016 a enero de 2018.

Antes de ocupar un espacio en el PRO, la funcionaria trabajó durante casi cinco temporadas y medias en el marco privado (Telefónica Argentina, hasta finales de 2012) Luego de ese paso, su primer primer cargo en el ámbito público fue como Directora General en Tercera Edad, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires.

La confirmación que realizó esta noche Rodríguez Larreta —quien tiempo atrás concretó su separación de Bárbara Diez— se dio en un contexto político en el que de a poco se ingresa en la recta final hacia las elecciones presidenciales de 2023, escenario en el que el actual jefe de Gobierno porteño tiene aspiraciones concretas. Sin ir más lejos, a principios de mes, dejó claro que está dispuesto a competir por la candidatura de Juntos por el Cambio en las PASO.

Otras definiciones de Larreta

El alcalde porteño también habló sobre la carrera presidencial de cara a 2023 y el rol que tendrá Mauricio Macri: “Tiene derecho a ser candidato. Macri está haciendo cosas propias de un candidato. Si soy candidato no depende de lo que haga Mauricio”. En ese sentido, mencionó el afecto que tiene hacia el ex mandatario, dijo que se encuentran “trabajando juntos dentro de Juntos por el Cambio, construyendo una alternativa en la Argentina”, sin embargo “hay ambiciones personales que son válidas”.

Consultado por la interna en su espacio, Larreta dijo que “hay muchas especulaciones” y señaló que “falta mucho para las candidaturas”. No obstante, destacó que María Eugenia Vidal “está muy entusiasmada, recorriendo el país” y que la ve “como candidata a presidente”. Al respecto de Patricia Bullrich, la definió como “una mujer muy trabajadora, muy comprometida” a quien “valora” y “respeta”.

De antemano, se manifestó en contra de suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias: “No se pueden cambiar las reglas de juego a meses de la elección”. “Se puede discutir las PASO para elecciones futuras, no para la que viene en pocos meses”, enfatizó. No obstante, Larreta advirtió que “el Gobierno debería encontrar cómplices para sacar una ley así”, ya que “solo con el kirchnerismo no alcanza”.

Sobre Cristina Kirchner, afirmó: “No tiene actitudes republicanas. No le hace bien a la Argentina. No veo chance de ponerme de acuerdo con Cristina ni de sentarme a una mesa”. “Es alguien que no le ha hecho bien a la Argentina, tiene una visión que no promueve el progreso, el crecimiento económico, no respeta las instituciones, quiere controlar la Justicia”, criticó a la vicepresidenta.

“Con el Kirchnerismo no me imagino poniéndome de acuerdo”, resaltó aclarando que busca consensuar con “una mayoría más amplia”.

Asimismo, ratificó su postura acerca de Javier Milei y la posibilidad de que el economista liberal ingrese a Juntos por el Cambio: “Es de otro partido. No lo veo en nuestra coalición, que haga su camino”. “Él ha tenido actitudes muy agresivas conmigo, no le hace bien a la Argentina”, agregó señalando que el dirigente libertario “habla para la tribuna”.

También habló sobre Alberto Fernández. Declaró que “es un Preisdente muy desdibujado, que nunca logró trazar un rumbo y que se jactaba de no tener un plan económico”. Y en medio del desconcierto que prima en el Frente de Todos, agregó: “No sé quién gobierna, el Ministro de Economía (Sergio Massa) tiene muchísimo poder, y la Vicepresidenta una injerencia enorme”.

Propuestas en caso de llegar al Gobierno en 2023

Larreta no quiso dar mayores precisiones sobre su carrera de cara a la presidencia, pero expresó que si llega al Poder Ejecutivo de la Nación “aspiraría a liberar el mercado de cambios”. “Hay que construir confianza para poder hacerlo. Va a depender de la situación en la que lleguemos, hacerlo el 10 de diciembre del año que viene, pero tiene que ser una aspiración. Tenemos que aspirar a duplicar las exportaciones con Vaca Muerta, el litio, los minerales, y la enorme necesidad de alimentos argentinos que hay hoy en el mundo. En un período de gobierno podríamos duplicar las exportaciones y con eso se acaban todos los problemas del tipo de cambio”, explicó.

Por último, se refirió a los piquetes y los planes sociales. Reafirmó su postura de “sacar la intermediación” de la asistencia del Estado. “Las organizaciones deciden a quién le dan apoyo social y a quién no. Los que intermedian son extorsionadores. Hay que sacarles el poder de dar o no un plan social, estás privatizando la política social en gente que nadie votó. Eso lo podés hacer de un día para el otro”, concluyó.