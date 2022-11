El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, calificó como una “vergüenza” los dichos de Cristina Kirchner contra los magistrados que integran el Tribunal Oral Federal 2 y que la juzgan por el caso de la obra pública concedida a Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.

“Decir que un tribunal de la democracia es un pelotón de fusilamiento, eso es una vergüenza, es otro ataque de la Vicepresidente y de todo su espacio político a la Justicia”, enfatizó Rodríguez Larreta y recordó que en la causa hay un fiscal que presentó las pruebas y un tribunal que tiene que juzgar de forma independiente.

De este modo, el alcalde porteño cuestionó a la Vicepresidenta por sus declaraciones en la exposición final, durante la última jornada del juicio por la causa Vialidad, en el que habló poco más de 20 minutos y remarcó que “el tribunal es un pelotón de fusilamiento”.

Ayer, Cristina Fernández pronunció duras críticas contra los jueces. “Si dije que este era el tribunal del lawfare, después de todo lo que me tocó vivir, este tribunal es un pelotón de fusilamiento”, dijo.

En este sentido, Rodríguez Larreta aseguró que “hay que condenar cada uno de esos dichos” y ratificó la necesidad de dejar actuar al tribunal, que “esa es la clave en una República”.

“Esta no es la Argentina que queremos, la del ataque, la del agravio, la de condicionar a la Justicia. No es la Argentina que queremos, no es el futuro para nuestro país; el futuro es la educación, esa es la clave”, enfatizó.

Asimismo, aseguró que no se van a dejar llevar por aprietes de nadie, en referencia a la advertencia de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que adelantó que en caso de una condena hacia la Vicepresidenta paralizarán el Estado. “La Justicia tiene que actuar de forma independiente y nadie tiene ni puede condicionarla, ni los chicos de Cristina Kirchner ni la amenaza de ningún gremio”, destacó Rodríguez Larreta al referirse a los dichos de ATE.

Fuente: Infobae